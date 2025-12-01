川普證實與委國總統熱線 知情人士披露：要他流亡被拒
美國總統川普（Donald Trump）11月30日晚間親口證實，他與委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）進行了一次電話對談，但拒絕進一步說明內容。川普在搭乘「空軍一號」返回華府途中，面對隨行記者追問是否與馬杜洛通話時，僅簡短回應：「我不想談這個。答案是肯定的。」
據《邁阿密先驅報》（The Miami Herald）引述多名知情人士獨家披露，這通由巴西、卡達與土耳其共同居中協調的高層電話，原被視為華府在考慮對委內瑞拉採取更強硬軍事行動前的最後外交努力。消息人士指出，川普在通話中向馬杜洛明確傳達一項「人道離境」方案：馬杜洛本人、其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）以及其子若願意立即放棄權力，將獲准安全離開委內瑞拉，並可帶走最親近的家人。
熱線觸礁，川普政府展開一系列強硬動作
知情人士轉述川普在電話中所說的原話為：「你可以救你自己和你最親近的人，但你現在必須離開這個國家。」
然而，這項方案迅速觸礁。馬杜洛核心圈提出3項美國無法接受的條件，包括：1.要求華府對被控與「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles）相關的毒品與犯罪行為提供全面國際大赦；2.比照尼加拉瓜模式進行過渡，讓現政權繼續掌控國家武裝部隊；以及3.大幅延後馬杜洛辭職與交權時間表。3項要求全數遭到美方拒絕後，雙方談判不到數小時即告破裂。
通話破局後數小時，川普政府立即展開一系列強硬動作。美國於11月30日深夜宣布委內瑞拉領空「完全關閉」，所有民航與軍用飛行器未經許可一律禁止進入或飛越該國領空。白宮同時警告，針對委內瑞拉境內毒品走私網絡的陸上軍事行動「很快就會展開」。
在法律層面，美國國務院與財政部上個星期正式將「太陽卡特爾」──美方指控該組織由馬杜洛及其高層親信直接領導──列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organization）。此一罕見舉措，將使川普政府得以援引《愛國者法案》及反恐相關法律，動用更廣泛的軍事、金融與情報手段。
美軍派出近年來最大規模的特遣艦隊
軍事層面則更顯劍拔弩張。目前美國海軍已於委內瑞拉東北方加勒比海域集結近年來最大規模的特遣艦隊，包括剛結束大修的福特號核動力航空母艦（USS Gerald R. Ford, CVN-78）、杜魯門號航空母艦打擊群（含10餘艘神盾巡洋艦與驅逐艦）、一艘俄亥俄級核動力潛艦，以及搭載F-35C匿蹤戰機的兩棲突擊艦群。美國南方司令部同時提升區域內海軍陸戰隊與特種部隊的戰備等級，多架E-3預警機與RC-135偵察機近日頻繁出現在委內瑞拉外海。
委內瑞拉軍方高層已進入最高警戒狀態，首都卡拉卡斯周邊防空導彈部隊進入戰備位置，馬杜洛本人則於12月1日清晨透過國營電視台發表簡短講話，譴責美國「赤裸裸的帝國主義侵略威脅」，並宣稱全國武裝部隊「已準備好捍衛祖國每一吋土地」。
截至目前，白宮與委內瑞拉政府均未對這通電話的具體內容發表正式聲明，僅川普本人在空軍一號上給予了上述簡短確認。華府多位國會議員已公開要求政府向國會進行閉門簡報，以釐清是否已進入《戰爭權力法》通報程序。
