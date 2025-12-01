川普證實與委國總統通話 美媒：要逼馬杜羅下台
根據澳洲智庫《對話》（The Conversation）所整理的訊息，美軍在10月間已經重新啟用位在波多黎各的「羅斯福路基地」。
網站上公布的衛星照片顯示，基地跑道旁邊停機坪的最左邊，已經有10架F-35戰機，再過來則有好幾架直升機；直升機停放區的斜對面，則有至少1架由C-130運輸機改裝的AC-130攻擊機。機艙可安裝20毫米機關砲，甚至105毫米的戰車砲，專門攻擊地面目標。
除了在波多黎各大約5000名兵力，周邊海面還有龐大的美國海軍，以及陸戰隊搭配的戰鬥群，海上與陸上兵力加總超過2萬人。這是1994年美軍介入海地紛爭、推翻發動政變的軍事政權以來，在加勒比海最大規模的兵力部署。
目前在加勒比海地區的美軍，以航空母艦「福特號」為首，超過75架各型戰機和預警機，其次就是兩棲攻擊母艦「硫磺島號」，超過1800名陸戰隊隨時待命搶灘登陸。另外，美軍還派遣至少6艘神盾驅逐艦與1艘潛艦，它們都能發射大量的戰斧巡弋飛彈。
《邁阿密前鋒報》的報導指出，美軍展示軍力的最優先目的，還是希望迫使馬杜羅自行下台，帶著家眷和親信流亡海外。也因此，《紐約時報》所披露，川普上週與馬杜羅通電話，格外受到媒體關注。
美國總統川普表示，「無可奉告，答案就是『有這通電話』。」
記者追問，「您能再多說一點嗎？您會說溝通進行得好嗎？」
川普回應，「不可以。我不會說好或不好，就是通電話而已。」
澳洲智庫《對話》的分析認為，如果以軍力為後盾的外交手段失敗，美軍可能出動數千名陸戰隊，在委內瑞拉進行有限度的軍事行動，同時策反委國軍方將領發動政變，最終把政權移交給民選政府。如果連這招都沒效果，美軍勢必要發動大規模空襲和入侵，直接除掉馬杜羅政權，而這也將使拉美地區的局勢增添更多變數。
逾50國欲與美談判關稅 川普：每年付大錢否則免談
