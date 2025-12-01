川普證實與委總統通話 傳要求馬杜洛離開委國遭拒

美國總統川普。 （圖／美聯社）





美國指控委內瑞拉總統馬杜洛領導販毒集團，更要全球航空公司避開委國領空，在情勢緊張之際，有消息傳出，川普對馬杜洛下最後通牒，要他自行離開委內瑞拉，以免遭到推翻。

美國在千里達安裝雷達，與委內瑞拉直線距離僅15到20公里，美國總統川普呼籲NBC，航空公司將委國領空，視為完全關閉，引發委國當局強烈反彈，但川普又要大家別想太多。

記者vs.美國總統川普：「為什麼委內瑞拉上空的空域，應該被視為關閉嗎？（因為我們認為委內瑞拉，不是一個非常友好的國家），您的警告是否意味著，空襲即將發生？或是我們不應該這樣解讀，（不要過度解讀）。」

川普同時證實自己已跟委國總統馬杜洛通話。記者vs.美國總統川普：「（紐約時報報導您與馬杜洛通過電話，是真的嗎），我不想對此發表評論，答案是是，（能跟我們談談那通電話嗎），不，我不能，（您會說電話進行得很順利嗎），我不會說順利或不順利，那只是一通電話。」

談了什麼保密到家，但共和黨參議員穆林表示用馬杜洛畫面，華府已經提出讓委國總統馬杜洛有機會離開，前往俄羅斯或其他地方，而委國議會也展開動作委國民議會，要成立特別委員會，要查9月美國對加勒比海亂炸船水域攻擊事件，華爾街郵報報導，當時有兩名船員在首波攻擊中生還，但傳出美國國防部長赫格塞斯卻下令要殺死所有人，沒有救援行動，直接擊斃生還者。

美國共和黨眾議員麥克特納：「很顯然如果發生了這種事，那將會非常嚴重，我同意那將是非法行為。」

美國共和黨眾議員唐培根：「這是違反戰爭法的，當人們想要投降時，你不能殺死他們。」

川普表示赫格塞斯已否認下令，但同黨議員已跟白宮意見分歧，要全面審查。

