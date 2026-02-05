川普證實與習近平通話談「台灣」 中官媒：習要求慎重處理對台軍售

美國總統川普（Donald Trump）跟中國國家主席習近平睽違2個多月再度通話，川普證實，兩人討論到台灣問題，也達成農產品與能源採購共識。同一天，習近平也跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）視訊，三國領導人罕見同一天接連通話，引發各界關注。

習近平通話川普 要求「慎重處理對台軍售問題」

川普在台灣時間4號晚間11點多發文，描述和習近平通話的概要，包括他4月的訪中行程、台灣、俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、伊朗局勢等。

在貼文中，川普未對台灣議題進一步解釋。中國方面，據官媒報導，習近平強調，台灣是中美關係裡最重要的問題，美方應慎重處理對台軍售，川普理解台灣對於中國的重要性，願意持續溝通，保持兩國穩定關係。

而在貿易方面，川普表示，中國考慮購買更多美國石油跟天然氣，並把美國大豆採購量從1200萬噸，提高到2000萬噸，另外雙方也討論到飛機引擎交付。川普說，這次通話時間長且內容詳盡、非常順利，相信未來3年能有更多正面成果。

「普習」同天視訊！普亭接受邀請上半年訪中國

而就在川習通話前幾小時，習近平才跟俄國總統普亭（Vladimir Putin）視訊85分鐘，克宮外交事務顧問鄂夏柯夫表示，「習近平主席邀請普亭總統在今年上半年正式訪問中國，普亭欣然接受邀請。」此外，克里姆林宮表示，事前已獲知川習即將通話。

美中俄三國領導人罕見在同一天先後通話，外媒推測可能觸及5號失效的美俄限核條約，對此俄方表示，普習的確有談到核武議題，不過白宮沒做出回應。

