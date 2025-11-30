川普證實與馬杜洛通話 未透露內容細節

（中央社空軍一號30日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天證實，他已與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）通過話，但未透露兩人討論的細節。

路透社報導，當被問到是否與馬杜洛通話時，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體：「我不想評論這件事。答案是肯定的。」

「紐約時報」（The New York Times）率先報導，川普在本月稍早曾與馬杜洛通話，並討論雙方在美國會面的可能性。

廣告 廣告

這通電話曝光之際，正值川普一方面持續對委內瑞拉強硬放話，另一方面又不排除展開外交接觸的可能性。

前一天，川普剛表示，委國上空及其周圍空域應被當作「全面關閉」，但並未說明細節。美國政府加大施壓馬杜洛政權的舉措，讓卡拉卡斯（Caracas）當局陷入焦慮與疑惑。

當被問及他的空域言論是否意味對委內瑞拉的軍事行動迫在眉睫，川普回應：「不要對此作任何解讀。」

川普政府持續衡量對委國的各項選項，試圖反制其所稱馬杜洛在向美國輸送致命毒品上的角色。馬杜洛則否認與毒品交易有任何關聯。

路透社先前曾報導，美國考慮的方案包括推翻馬杜洛，且美軍在加勒比海大規模增兵並海上對疑似毒品船展開近3個月打擊行動後，正準備開新新一階段行動。川普也已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉進行秘密行動。

上週，川普告訴美軍成員，美國「很快」將展開地面行動，以遏止涉嫌販毒的委內瑞拉走私份子。

馬杜洛及其高層官員尚未對與川普通話一事發表評論。對此事的提問，委內瑞拉國民議會（National Assembly）議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天回應表示，他記者會的主題並非這通電話，他召開記者會是宣布將調查美國在加勒比海對委內瑞拉船隻發動攻擊一事。（編譯：蔡佳敏）1141201