川普證實華府槍案1國民兵不治 稱槍手「野蠻怪物」

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，在白宮附近遭1名阿富汗國民槍擊的兩名西維吉尼亞州國民兵中，已有1人身亡。川普稱這名曾在阿富汗與中央情報局（CIA）合作過的槍手是「野蠻怪物」。

法新社報導，川普在感恩節與美軍通話時表示，他剛得知20歲的國民兵（National Guard）貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已經身亡，而24歲上士沃爾夫（Andrew Wolfe）則「正在與死神拔河」。

川普說：「她剛剛已離世。她已不在我們身邊。她現在正從天上俯瞰著我們。她的父母正陪著她。」

川普稱貝克斯特羅姆是「一位了不起的人，在各方面都非常傑出」。

川普在對部隊發表談話時表示：「另一位年輕人正在為生命奮鬥。他的情況非常糟糕。」

川普稱這起槍擊事件稱為「恐怖攻擊」，並批評前任拜登政府讓曾在阿富汗戰爭期間與美軍合作的阿富汗人，在未經充分審查的情況下進入美國。

川普說：「這起暴行提醒我們，沒有比確保完全掌控進入並留在我們國家的人員更重要的國家安全要務了。在大部分情況下，我們不希望他們進來。」

美聯社指出，這起在感恩節前夕、發生在美國本土針對國民兵成員的槍擊事件實屬罕見。

川普政府近來動用軍隊打擊官員所稱「失控的犯罪問題」，引發法庭訴訟和更廣泛的公共政策辯論。

川普今年8月發布緊急命令，將地方警察部隊聯邦化，並派遣國民兵部隊進駐。這項命令1個月後已經到期，然而政府最新更新的數據顯示，部隊仍留在華府，目前有近2200名部隊人員派駐於此。（編譯：李佩珊）1141128