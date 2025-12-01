川普證實親致電馬杜洛 警告他「想活命就快逃亡」
美國對外宣布，委內瑞拉領空已經全面關閉，川普還致電委內瑞拉總統馬杜洛。根據美國媒體報導，川普勸馬杜洛，他跟家人想活命，就得趕快逃離委內瑞拉。不過據了解，馬杜洛還不打算放棄軍權。
美國近日宣布委內瑞拉領空全面關閉，並在加勒比海地區部署軍事雷達監控。美國總統川普更直接致電委內瑞拉總統馬杜洛，據「邁阿密先鋒報」報導，川普警告馬杜洛為保障人身安全應立即離開委內瑞拉。雖面臨壓力，馬杜洛表示願意將政治控制權交給反對派，但堅持保留軍隊指揮權，並公開回應美國制裁與封鎖無法影響委內瑞拉。此舉引發多方批評，認為美國意圖控制委內瑞拉豐富的石油資源。
美軍已在加勒比海國家千里達及托巴哥的機場部署雷達，並通知所有航空公司和飛行員將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。川普在被記者詢問是否與馬杜洛通話時表示：「我不想評論，但答案是有。」對於通話是否順利的問題，他只簡單回應「就是通了電話」，不願多加評論。
根據「邁阿密先鋒報」的報導，川普在電話中告知馬杜洛，要他和家人立刻離開委內瑞拉才能保證他們的人身安全。面對美國的壓力，馬杜洛回應說可以將政治控制權移交給反對派，但堅持保留對軍隊的指揮權。委內瑞拉社會學家Maribel Guedez表示，這種情況會讓拉丁美洲陷入危機，因為入侵者會趁虛而入，而這正是川普的圖謀。
儘管美國宣布委內瑞拉領空「關閉」，但從飛行雷達圖可見，隔天委內瑞拉上空仍有飛機在飛行。馬杜洛也出現在公開場合，強硬回應即使遭受制裁和封鎖，委內瑞拉仍然過得很好。委內瑞拉副總統羅德里格斯指出，美國打算掌控委內瑞拉龐大的石油儲量，「它可是全世界最多的」。
美國國會內部也對政府的行動提出質疑。一些議員痛批美軍的舉動已經違反戰爭法，認為這是為了覬覦委內瑞拉的石油資源。美國眾議院議員霍倫認為，國防部長應該對下達這種命令負責，因為如果被空襲的船隻不是毒販，那這樣的行動就是違法的，川普政府必須為此負起責任。
