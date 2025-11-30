川普證實 已與委內瑞拉總統馬杜洛通話

美國總統川普(Donald Trump)30日證實，他與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)通了電話，但沒有說明兩人通話的詳細內容。

川普在空軍一號上被記者問到他是否與馬杜洛通話時表示：「我不想對此發表評論。答案是有的。」

紐約時報(The New York Times)率先報導川普在11月稍早已與馬杜洛通話，討論了兩人可能在美國舉行會談。

川普說：「我不會說通話進行得是否順利，它只是一通電話。」

兩人通話的消息被披露，正值川普持續對委內瑞拉發表好戰言論，同時也考慮使用外交手段的可能性。

川普29日表示，委內瑞拉上方與周邊的空域應該被視為「完全關閉」，但他沒有透露更多細節。隨著川普政府加強對馬杜洛政府的施壓，引發了卡拉卡斯的焦慮與混亂。

當被問到關於領空的發言，是否代表即將對委內瑞拉發動攻擊，川普說：「別想太多。」

川普政府一直評估與委內瑞拉有關的各種方案，打擊美方指控的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)在供應非法毒品中扮演的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易。

路透社報導，美方考慮的方案包含推翻馬杜洛。在加勒比海大規模集結兵力、打擊委內瑞拉沿海毒品船的3個月後，美軍已準備好採取新一階段的行動。川普也已經授權中央情報局(CIA)在委內瑞拉境內採取秘密行動。

川普上週告訴軍方人員，美國「很快」就會展開地面行動，阻擋疑似委內瑞拉毒品走私者。

馬杜洛與其資深政府官員尚未對這次通話發表評論。委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯(Jorge Rodriguez)在被問及此事時表示，這通電話並非他這場記者會的主題。

羅德里格斯在記者會上宣布，一名議員將對美國在加勒比海攻擊船隻的事件展開調查。(編輯:王志心)