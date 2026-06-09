川普證實 一架阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽

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美國總統川普證實，美軍一架阿帕契攻擊直升機墜毀，機上兩名飛行員獲救。（示意圖，非當事飛機）

美聯社報導，美國陸軍一架AH-64阿帕契攻擊直升機，8日在荷莫茲海峽附近墜毀，美國總統川普也在8日深夜首度回應「確有此事」，川普也說，就他所知，機上兩名飛官平安無事。而這也是美伊衝突爆發以來，首架損失的阿帕契直升機。（葉柏毅報導）

這起墜機事件，是由紐約時報率先引述兩名知情人士的消息所報導的。紐約時報指出，目前還不清楚這架阿帕契直升機，是遭伊朗火力擊落、發生機械故障，還是因其他原因墜毀。整起事件仍然在調查中。

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川普8日在看完NBA總決賽後，在紐約甘迺迪國際機場，向在場詢問的記者，證實這項消息。川普還說，機上兩名飛行員，已經安全獲救。

自美伊開打以來，美軍中央司令部持續動用阿帕契直升機、MQ-9「死神」無人機、F/A-18戰機，與F-35戰機，執行高強度軍事行動，以挑戰伊朗對荷莫茲海峽商業航運的實際封鎖。

而自2月28日美伊戰爭爆發以來，伊朗已經擊落約30架MQ-9無人機，美軍也有幾架戰機，因為敵軍或友軍誤擊而損失。不過，如果這次事故被確認為戰損，將是這場戰爭中，首架損失的阿帕契攻擊直升機。

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