川普證實：「習川會」未提台灣議題 明年4月訪北京

美國總統川普與大陸國家主席習近平今在南韓釜山舉行「習川會」，川普於會後飛回美國的專機被媒體問及，雙方是否提及台灣，他表示，「從未提到，都沒有提到台灣，會議中沒有討論」。

川普（左）與習近平（右）於會後走到室外交談。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，川普（Donald Trump）在「空軍一號」專機上表示，他與習近平在這場重要會晤就「許多非常重要的要點」達成一致。此外，川普表示，美國已將因應芬太尼危機而實施的關稅降低至10%，並即刻生效，川普表示，他相信習近平「會非常努力地阻止死亡的到來」。

廣告 廣告

川普也透露，如同稍早宣布，中國大陸將開始大量採購美國大豆，他表示，「我非常感謝這一點。」

至於何時訪北京，川普指出，他將於明年4月訪問中國大陸，而習近平則會在此之後的「某個時間」回訪美國，「我將於4月前往中國，而他之後會來這裡，可能是在佛羅里達州的棕櫚灘，或是華盛頓特區。」

對於這場「習川會」，川普說，「總的來說，如果以0到10分來衡量，10 分是最好的，我會說這次會晤是12 分。」他表示，「非常重要的一點是，你知道，整個關係都非常非常重要，我認為它真的很好。」

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄