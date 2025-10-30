川普證實：「習川會」未提台灣議題 明年4月訪北京
美國總統川普與大陸國家主席習近平今在南韓釜山舉行「習川會」，川普於會後飛回美國的專機被媒體問及，雙方是否提及台灣，他表示，「從未提到，都沒有提到台灣，會議中沒有討論」。
綜合美媒報導，川普（Donald Trump）在「空軍一號」專機上表示，他與習近平在這場重要會晤就「許多非常重要的要點」達成一致。此外，川普表示，美國已將因應芬太尼危機而實施的關稅降低至10%，並即刻生效，川普表示，他相信習近平「會非常努力地阻止死亡的到來」。
川普也透露，如同稍早宣布，中國大陸將開始大量採購美國大豆，他表示，「我非常感謝這一點。」
至於何時訪北京，川普指出，他將於明年4月訪問中國大陸，而習近平則會在此之後的「某個時間」回訪美國，「我將於4月前往中國，而他之後會來這裡，可能是在佛羅里達州的棕櫚灘，或是華盛頓特區。」
對於這場「習川會」，川普說，「總的來說，如果以0到10分來衡量，10 分是最好的，我會說這次會晤是12 分。」他表示，「非常重要的一點是，你知道，整個關係都非常非常重要，我認為它真的很好。」
延伸閱讀
MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手
MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」
MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄
其他人也在看
不確定川習會是否談台灣 川普：沒什麼好問「台灣就是台灣」
美國總統川普今（29）日離開日本前往南韓，並預計在韓國會晤大陸國家主席習近平。在空軍一號上川普接受記者訪問時表示，他「不確定」與習近平的會晤中是否會討論台灣問題。中天新聞網 ・ 1 天前
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖消失 台8線通了
「快！機具人員全部撤離。」昨中午11時30分許，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水勢加大一倍，在「轟隆隆」土...聯合新聞網 ・ 1 天前
川習會釜山登場! 習近平先拋善意 : 中國發展與「讓美國再次偉大」並行不悖
[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平今 ( 30 ) 日藉由 APEC 領袖峰會在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。這次會面，兩國元首將討論稀土、晶片、大豆等議題。中方也希望川普明確表態反台獨，而川普會如何表態將是全球矚目的重點。 習近平指出，川普總統當選以來，我們 3 次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆玻舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。 習近平稱，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。 習近平強調，中國的發展振興同川普總統要實現的「讓美國再次偉大」( MAGA ) 是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。他願繼續同川普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為中美兩國各自發展營造良好的環境。查看原文更多Newtalk新聞報導寧給謝龍介也不給陳亭妃？ 稱202新頭殼 ・ 1 天前
習近平會配合川普限制俄羅斯石油？川習會還會談什麼
美國總統川普與中國國家主席習近平將於10月30日在南韓釜山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行高風險雙邊會談。這將是川普重返白宮後，兩人首次面對面會晤，象徵美中關係在緊張與對抗中尋求重新定位。會議目前已登場（美國東岸時間為10月29日晚間），外界預料雙方將就貿易、科技、能源與安全等多項爭議議題展開談判。川普在會前表達對談判結果的樂觀態度，強調美國願......風傳媒 ・ 21 小時前
習川會後發文曝「陸同意買美能源」 川普：數千億美元正流入美
美國總統川普與大陸國家主席習近平今（30）日在南韓舉行時隔6年的面對面會談。川普在結束會晤後已搭機返美，他稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文總結本趟亞洲行以及「習川會」。中天新聞網 ・ 18 小時前
中美元首會晤後 川普：中國將開始購買「美國能源」
綜合路透社及CNN報導，中美元首會晤後，美國總統川普在Truth Social網站上發文稱，可能與中國達成一項規模非常大...聯合新聞網 ・ 16 小時前
高市早苗會面川普重申「台海和平」 外交部：彰顯國際共識與共同利益
日本首相高市早苗昨與美國總統川普（Donald Trump）會面，高市早苗在會談中再度重申維護台海和平穩定的重要性。對此，外交部長林佳龍誠摯感謝美日兩國政府持續以具體行動支持台海安全。外交部強調，守護台海和平穩定對全球安全繁榮不可或缺，台灣將積極落實「和平四大支柱行動方案」，致力提升自我防衛能力。鏡報 ・ 1 天前
川習會南韓釜山登場！兩大領袖紛紛示好...川普強調跟朋友見面「莫大榮幸」：會繼續就更多方面達成共識
川普向習近平表示，能跟自己的朋友見面是莫大的榮幸，並說他們已經在很多事情上達成共識，現在還會繼續就更多的方面凝聚共識。他也強調，很榮幸能邀請習近平出席，對此十分感謝。放言 Fount Media ・ 23 小時前
新北大道連環撞！ 肇事駕駛疑涉毒駕 車上搜出K他命
新北市 / 綜合報導 新北市新莊區新北大道三段，發生連環撞車禍！當時25歲陳姓駕駛開的一輛小客車，不斷偏移，直接追撞前方小貨車，兩台車輛隨即往對向噴飛，再波及第三台車輛，有駕駛一度受困，幸好送醫後都沒有大礙， 不過在肇事駕駛車上發現K他命，據了解他還是名通緝犯，警方將對駕駛檢測，是否毒駕。 白色轎車跨越雙黃線，直直往前衝，撞上小貨車，兩車往左偏，再撞對向一輛轎車，換個角度看，小貨車被撞到彈起，還繼續被擠到對向，波及銀色轎車，三輛車卡在路中間，場面宛如碰碰車，嚇壞現場民眾。救護車十萬火急，趕往事故現場，因為被波及轎車駕駛一度受困，而貨車駕駛下車後坐在路邊相當驚恐，三輛車撞成一團，肇事車輛車頭引擎蓋被掀開，貨車連輪胎後車輪都消失，銀色轎車更被擠壓變形，零件碎滿地，而肇事駕駛看似也驚魂未定。連環撞事故，發生在30日下午三點多，新北市新莊區新北大道三段上，車禍受波及的，包含一對周姓夫妻，和謝姓男子，所幸送醫皆無大礙，而肇事駕駛，是名年約25歲的陳姓男子，事發當下他精神恍惚，車內還被搜出約K他命，而他早有毒品前科，警方懷疑可能是毒駕，失控爆衝釀成連環撞車禍，肇事駕駛雙手被上銬遭到送辦，如今也將採驗尿液，釐清他是否真是毒駕。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
川習會落幕 中國商務部：稀土管制、港務費「停戰1年」
「川習會」甫落幕，美國總統川普表示將對中國商品開徵的「芬太尼關稅」減半後，中國商務部今日（10/30）發聲明稱，中方將相應調整反制措施，並指美方將暫停對中海事、物流和造船業301調查措施1年，雙方還將妥善解決短影音平台TikTok相關問題。太報 ・ 19 小時前
川習會 川普：稀土問題已經解決
「川習會」落幕，美國總統川普(Donald Trump)今天(30日)在空軍一號專機上表示，稀土管制問題已經解決。美國有線電視新聞網(CNN)報導指出，預期北京可能會放寬稀土出口的管制。 川普在空軍一號上對媒體表示，「所有稀土的議題都已經解決，這也是為了全世界」，「那道障礙已經不存在，稀土議題已經沒有障礙了，希望這個詞短期內可以從我們的字典中消失」。川普也表示，美國將可以繼續購買稀土產品。 中國在全球稀土供應上幾乎佔有壟斷地位，稀土是製造高科技產品，如iPhone或電動車的關鍵原料。中國10月初大幅管制稀土出口，北京當時表示，這是為了回敬華府在9月底對中擴大科技出口管制；美中貿易站當時一度升溫，但是在上週末於馬來西亞吉隆坡的第5輪談判後，美中貿易緊張態勢趨緩。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 21 小時前
快訊/輝達海外總部敲定了！蔣萬安宣布：進駐北士科
輝達（NVIDIA）海外總部選址終於塵埃落定，此前因北士科T17、T18地上權問題，使輝達選址計畫遲遲無法推進，甚至傳出輝達可能另覓新址，引發各界高度關注，台北市長蔣萬安今（29）日在議會正式宣布，輝達海外總部確定落腳北士科。中天新聞網 ・ 1 天前
川習會落幕 民進黨：「台灣會被出賣」的風向都不攻自破
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日在南韓會晤，會中並沒有談到台灣議題。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向。他說，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，「川習會」前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破。 國民黨前立委吳斯懷在「川習會」前於媒體投書，並指，川普前倨後恭，已被看破手腳，而中國對於美方的強硬不僅有底氣，且有準備。他也稱，外媒多年來吹捧民進黨政府的立場正在改變，民進黨還在裝睡。 民進黨發言人韓瑩今中午主持民進黨直播節目《午青LIVE》，吳峻鋕表示，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性。他引述，前美國白宮副國安顧問博明表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。 韓瑩則批，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委還有在野黨人士，卻跟上疑美棄台論的言論，這是一個很大的危機，表示其接收到中國的指示，配合進行認知作戰。她說，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是新頭殼 ・ 17 小時前
《各報要聞》習川會登場 聚焦六議題
【時報-台北電】時隔六年面對面的「習川會」今（30）天登場，中國外交部29日進一步證實，中國國家主席習近平與美國總統川普將於釜山會晤。川普說，兩人將談到芬太尼、農業及稀土相關，及輝達Blackwell超級晶片等議題，會晤時間或持續3到4個小時，預計會順利進行，屆時雙方將簽署在吉隆坡談成的初步貿易框架協議。 美國總統川普29日抵達亞洲行末站韓國，在美韓元首會晤後成功達成雙邊協議，趁勝追擊認為「習川會」將取得非常令人滿意的成果。這場中美元首會晤是川普亞洲行的壓軸，也是本屆APEC期間全球矚目的重頭戲。大陸外交部官宣會晤地點是釜山，幾確認會面地點在釜山金海機場貴賓樓，會後川普就返回美國。 川普前往韓國時在空軍一號上說，會與習近平討論芬太尼、農業相關問題，稀土還沒討論太多，但雙方會想辦法。對台灣議題，「不確定是否會談到台灣，習近平可能想問一下，但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣。」 至於他提到Blackwell，分析認為是指輝達最先進的AI晶片GB200 Grace Blackwell，因傳輝達執行長黃仁勳將入住慶州Sono Calm飯店，距美國代表團下榻的希爾頓飯店很近，黃此行也引起關注。 川時報資訊 ・ 1 天前
「民眾黨沒理由要一路奉送！」游盈隆喊話：國民黨若有誠意讓黃國昌選新北
即將上任的國民黨新任主席鄭麗文選前曾拋出2026年「該讓就讓」的主張，選後也強調，藍白合不應只侷限於選舉分配，而應成為結合政策與理念的新典範。對此，台灣基金會董事長建議，民眾黨主席黃國昌「大可以堅持一點」，如果國民黨有誠意讓黃國昌選新北市長，藍白合共推黃國昌，這樣才有合。游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，目前趨勢仍會走向藍白合，但實際道路是遍地荊棘，......風傳媒 ・ 12 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前