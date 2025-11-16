川普證實 考慮同意出售F-35給沙烏地阿拉伯

中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。

