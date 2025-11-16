川普證實 考慮同意出售F-35給沙烏地阿拉伯
美國總統川普14日證實，他正考慮同意一項提供沙烏地阿拉伯F-35匿蹤戰機的交易。根據美國媒體報導，洛克希德·馬丁（航太工程和國防承包商）將出售沙國48架F-35戰機，價值數十億美元。
知情人士透露，美國國防部長赫格塞斯將批准這項協議，讓相關軍售進入跨部門審查程序。不過，《紐約時報》曾引述知情人士報導，五角大廈在一份情資報告中對可能的F-35戰機交易表達擔憂，警告若交易推進，中方可能會獲得這款戰機的相關技術。
國際中心／張立德 編撰 責任編輯／蔡尚晉
