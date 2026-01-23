川普證實4月訪中、習近平年底訪美！陸外交部：元首外交有引領作用

美國總統川普22日宣布，將於4月訪問大陸，並預料大陸國家主席習近平於今年底前訪問美國，對此大陸外交部今表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用」。

大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝《網易》）

《環球網》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，《路透社》記者問及，中方能否確認兩國元首相關訪問消息，發言人郭嘉昆做出上述表示。郭嘉昆指出，「關於你提到的中美關係，中美關係穩定發展，符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。」

至於相關細節，郭嘉昆則指出，「關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的信息。」

據新加坡《海峽時報》等媒體報導，川普（Donald Trump）22日在專機「空軍一號」上證實，他將於4月訪問大陸，並預料習近平於今年底前訪問美國。川普對記者表示，「我期待見到習主席，我與中國的習主席一直保持良好關係。」

川普並強調，全球兩大經濟體之間的關係曾在新冠疫情期間一度趨於緊張，但此後已顯著改善。他並表示，大陸目前正大量採購美國大豆，對美國農民而言是一大利好消息。

