川普譏格陵蘭防務靠「狗拉雪撬」 促其主動提出交易

2025年9月17日，丹麥、瑞典和挪威的國民警衛隊與丹麥、德國、法國軍隊共同參與聯合軍事演習；圖為丹麥軍方演練搜尋潛在威脅。路透社



美國總統近日幾乎天天將格陵蘭掛嘴邊，週日（1/11）受訪時又說格陵蘭的防務是靠「2輛狗拉雪撬」，若美國不採取行動，中國與俄羅斯便會接管，川普也說美國無意短期租賃格陵蘭，而是要取得，且格陵蘭應該主動（向美國）提出交易，因為「他們需要我們比我們需要他們更甚」。

福斯新聞報導，川普（Donald Trump ）11日在空軍一號接受記者訪問，被問及美國是否向丹麥提出美要獲取格陵蘭的提議，川普說：「我沒有這樣做。格陵蘭應該主動提出交易，因為格陵蘭不樂見被俄羅斯或中國接管。」

川普接著說：「基本上，他們的防禦是2輛狗拉雪橇（two dog sleds）。你知道嗎？你知道他們的防禦是什麼嗎？2輛狗拉雪撬。」

他接著說：「到處都是俄羅斯的驅逐艦和潛艇、到處都是中國的驅逐艦和潛艇，我們絕不會讓這種情況發生，如果這影響了北約那就影響了北約。但你知道，他們需要我們比我們需要他們更甚，我現在就告訴你這一點。」

川普也表示美國政府無意討論短期租賃格陵蘭，而是要取得：「如果我們不做，俄羅斯或中國就會做，只要我還是總統就不會發生這種事。」

格陵蘭是丹麥的自治領土，格陵蘭擁有自己的民選政府，並管轄大部分內政；丹麥政府負責其外交、國防和財政等，丹麥國防部在格陵蘭軍事總部就設在首府努克（Nuuk），多次參與北約演習，當地防務並非「2輛狗拉雪撬」。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）之前曾警告，美國若侵略格陵蘭將導致北大西洋公約組織（NATO）防禦協議，以及第二戰後的安全架構終結。

