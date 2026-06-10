川普警告也攔不住! 納坦雅胡稱孤立無援也要打伊朗 以預告續攻黎南

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以軍戰機攜帶空射彈道導彈轟炸伊朗。(示意圖) 圖：擷取自 @NSTRIKE1231 X 分享影片

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日因為以色列與伊朗再度導彈互轟而特別打電話警告以色列總理納坦雅胡 :「你最好小心點，很快就會孤立無援!」，之後，以色列雖然停止了對伊朗的導彈攻擊，但仍堅持消滅伊朗核武的決心。

根據 X 帳號 Inty News，納坦雅胡昨 ( 9 ) 日晚間告訴內閣，以色列可不得不在沒有美國支持的情況下單獨面對伊朗，並承受武器供應被切斷、全球孤立等代價。納坦雅胡說 : 「我們不想走到那一步，但我們知道自己可以。」

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與此同時，以色列國防軍參謀總長艾亞爾·扎米爾也批評美國與伊朗進行的合談說 : 「以我們目前看到的狀況，幾乎任何協議都是壞協議。」

以軍總參謀長扎米爾(中)現身空軍指揮中心，監督對伊朗西部與中部地區軍事設施的打擊行動。 圖：翻攝自 環球網

此外，以色列仍繼續打擊真主黨，以色列軍隊今 ( 10 ) 日對黎巴嫩南部 2 個村鎮居民發佈緊急撤離警告。以軍稱，鑒於黎巴嫩真主黨違反停火協議，以軍將對其採取強力打擊行動。警告要求當地民眾立即撤離至距離相關村鎮至少一公里的開闊地帶。

以色列國防軍當天表示，過去一天，以軍繼續在黎巴嫩南部打擊黎真主黨相關基礎設施，其中包括一處用於發射無人機的地點、火箭彈發射裝置以及相關武裝人員。

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