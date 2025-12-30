川普警告伊朗勿重啟核計畫 否則恐再遭美國空襲

（中央社德黑蘭29日綜合外電報導）美國總統川普今天會晤以色列總理尼坦雅胡後展現團結立場，警告巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」若不繳械將付出代價，並警告伊朗勿重啟核子計畫，否則恐將再遇空襲。

綜合法新社和路透社報導，川普在佛羅里達州自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談後舉行聯合記者會。川普揚言「徹底摧毀」伊朗任何重建核子計畫或彈道飛彈庫的企圖。美國6月曾對伊朗發動大規模空襲。

川普在記者會上告訴媒體：「我看到有報導稱他們正擴建武器設施等，若真是如此，他們使用的可能不是我們摧毀的那些設施，而是其他地方。」

川普表示：「我們完全清楚他們去向和行動，我希望他們沒那麼做，因為我們不想浪費B-2燃料。來回需要37小時，我不想浪費許多燃料。」B-2是指6月出動空襲伊朗所用的轟炸機。

川普說：「我希望他們不要再試圖重建，因為如果他們真的重建，我們將別無選擇，只能迅速徹底摧毀。」他還說，美方的回應「可能會比上次更強有力」。

不過川普也表示，他相信伊朗仍有意與華府就核子和飛彈計畫達成協議。伊朗否認尋求發展核武。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）隨後表示，任何針對伊朗的侵略行為都將「立即」遭遇「嚴厲回應」。

夏卡尼在社群平台X上寫道：「伊朗的飛彈能力和防禦不容遏制，也毋須獲得許可。任何侵略行動都將面臨超出策劃者想像的立即嚴厲回應。」

川普表示，他與尼坦雅胡的會談聚焦在推進他先前斡旋的加薩走廊（Gaza Strip）和平協議，並談及以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的疑慮。

伊朗曾在6月與以色列交戰12天。伊朗上週表示，他們本月已第2度進行飛彈演習。尼坦雅胡上週說，以色列不尋求與伊朗對抗，但獲悉相關報導，還說他會與川普談到伊朗的活動。

川普今天也警告，哈瑪斯（Hamas）若不依照加薩協議盡快解除武裝，將「付出慘痛代價」。哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）稍早重申不會繳械。（編譯：盧映孜）1141230