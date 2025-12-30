川普警告伊朗重啟核武計畫將再度轟炸 促哈瑪斯解除武裝

美國總統川普(Donald Trump)29日表示，美國可能支持對伊朗發動另一次重大攻擊，如果伊朗開始重建彈道飛彈或核武計畫，並警告哈瑪斯如果不解除武裝，將面臨嚴重後果。

川普29日在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)進行會談後，他提到德黑蘭在美國6月的大規模空襲後，可能正在努力恢復其武器計畫。

川普在記者會上表示：「我已經看到報導指出他們正在打造武器和其他東西，如果他們這麼做，他們不是使用我們摧毀的基地，而是其他基地。」

川普補充說：「我們很清楚它們的去向和他們的行動，我希望他們不要這麼做，因為我不希望浪費B-2的燃料」，「這次一趟37個小時的往返旅程。我不希望浪費太多燃料」。

川普說，他與尼坦雅胡的會談，聚焦於推進他所斡旋的脆弱加薩和平協議，並應對以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨(Hezbollah)的擔憂。川普近幾個月與德黑蘭提出了一項潛在的核子協議。

伊朗曾在6月與以色列進行12天戰爭。伊朗上週表示，他們執行了這個月第2次的飛彈演習。

尼坦雅胡上週表示，以色列不尋求與伊朗對抗，但注意到了相關報導，並表示他將向川普提起德黑蘭的活動。

加薩第二階段停火？

川普表示，他希望在加薩經歷兩年的戰火後，讓以色列與哈瑪斯10月達成的停火協議進入第二階段，推進至這個階段代表國際維和部隊將部署至加薩。

以色列和哈瑪斯互相指控對方嚴重違反協議，並且雙方對於接受下一階段更艱難的措施，似乎仍未取得進展。哈瑪斯拒絕解除武裝，並試圖奪回其控制權，以色列部隊仍駐紮在約半數加薩領土上。

以色列表示，如果哈瑪斯不和平解除武裝，將重啟軍事行動迫使哈瑪斯繳械。

在29日的談話中，川普指控哈瑪斯未能更及時地解除武裝，並宣稱以色列已經履行了其承諾，警告哈瑪斯將面臨嚴重後果。

川普被問到如果哈瑪斯不放下武器將採取什麼行動，他說：「他們將付出慘痛代價」。川普過去也發表過類似的言論。

尼坦雅胡這個月表示，川普邀請他進行會談，華盛頓正在推動於加薩建立一個過渡機構，以色列則不願意推進這項措施。

聯合國安全理事會(U.N. Security Council)11月17日的決議案已經授權部署國際維和部隊。

儘管華盛頓斡旋以色列分別與哈瑪斯、伊朗和黎巴嫩達成3項停火協議，但尼坦雅胡擔憂以色列的宿敵將在經歷多場戰爭、實力大減後，會重建他們的軍事實力。

整體來說，川普的發言仍顯示出他堅定支持尼坦雅胡陣營，即便一些幕僚私下質疑尼坦雅胡對加薩停火的承諾。川普的發言也顯示出他願意冒著在加薩和伊朗引發更多敵對行動的風險，即使川普宣稱他化解了以色列與加薩和伊朗的戰爭。(編輯:王志心)