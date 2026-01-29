川普警告伊朗重返談判否則動兵 德黑蘭：若遭攻擊會報復

美國總統川普 （Donald Trump）在社群媒體上發出嚴厲警告，聲稱一支由林肯號航母領軍的龐大艦隊正駛向伊朗，規模甚至超越日前針對委內瑞拉的部署。川普強調，這支艦隊已做好準備，必要時將迅速完成任務。他向伊朗喊話，要求立刻重返談判桌，簽署一份放棄發展核武的協議；國務卿盧比歐在國會聽證會上，也呼應川普強硬立場。

美國國務卿盧比歐表示，「抗議活動可能已經平息，但未來還會再次爆發，因為除非這個政權願意改變或下台，否則他們根本無法解決伊朗人民合理且持續的訴求。」

廣告 廣告

面對美國兵臨城下的威脅，國際社會反應兩極。相較於德國與美國同聲譴責，中國則在聯合國安理會上採取不同立場。中國駐聯合國大使傅聰警告，美國的極限施壓策略與軍事威脅，只會讓中東局勢更加混亂。

中國駐聯合國大使傅聰認為，「武力解決不了問題，任何軍事冒險行動，只會將地區推向不可預知的深淵。」

除了伊朗，川普的砲火也波及鄰國伊拉克。針對親伊朗的前總理馬里奇可能回鍋掌權，川普警告若伊拉克做出這個「非常糟糕的選擇」，美國將切斷所有援助。此舉引發馬里奇支持者在首都巴格達街頭抗議，焚燒美國國旗，並抨擊此舉是對伊拉克主權的公然干涉；馬里奇本人也強硬回擊，拒絕接受任何外國指令。

伊拉克民眾魯貝認為，「今日我們不是為馬里奇挺身而出，也不是為了其他人，我們釋出訊息是，沒有任何國家有權干涉伊拉克事務。」

從波斯灣的航母部署到巴格達的政治角力，川普政府正透過軍事威懾與外交孤立，對伊朗祭出全方位的極限施壓；在雙方劍拔弩張、互不相讓的局勢下，任何誤判都可能瞬間引爆戰火，讓脆弱的中東和平再次崩解。

更多公視新聞網報導

川普自認已讓物價回穩 宣稱「美國處於黃金時代」

逾50國欲與美談判關稅 川普：每年付大錢否則免談

