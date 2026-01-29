川普警告伊朗「時間不多了」 美軍持續在波灣集結

即時中心／徐子為報導



路透社引述消息人士表示，美國總統川普，正在權衡針對伊朗的多種選項，包括打擊伊朗安全部隊及其領導人，以激勵抗議者；川普也對伊朗當局放話，示警其核計劃談判的「時間正在流逝」。然而，以色列與阿拉伯官員指出，美軍僅憑空中力量無法推翻伊朗政權。





川普表示，一支「龐大的艦隊」正「以強大的力量、決心和明確目的迅速移動」往伊朗。



對此，伊朗外交部長阿巴斯・阿拉格奇（Abbas Araghchi）回應，伊朗武裝部隊已「手指扣在扳機上」，準備對任何海上、陸上侵略行動予以「立即且強力的回應」。



伊朗堅稱其核計劃完全用於和平目的，並多次否認美國指控伊朗欲發展核武。



川普日前曾承諾「援助正在路上」美方將介入、協助伊朗中產階級發起的系列抗爭行動，不過他又改口稱，根據可靠消息來源，由於伊朗當局對示威者的處決行動已停止，所以暫時不會行動。





