川普警告伊朗！美國隨時可前去救援示威平民

[NOWnews今日新聞] 伊朗因貨幣貶值、通膨飆漲導致生活成本飆升，近日許多民眾走上街頭抗議，示威活動引發暴力衝突，已造成多人傷亡。對此，美國總統川普（Donald Trump）今（2）日放話表示，若伊朗暴力殺害和平示威者，「美國將前去救援，我們已做好充分準備，隨時可以行動」。

根據《CNN》報導，川普2日在個人社群網路平台Truth Social發文表示，「如果伊朗像往常一樣槍擊並暴力殺害和平示威者，美國將前去救援。我們已做好充分準備，隨時可以行動。感謝各位對此事的關注」。

伊朗的全國性大規模示威活動在群眾與警方發生衝突後演變為致命事件，根據伊朗官媒報導，週四晚間有抗議者攻擊一間警察局，造成至少3人死亡，17人受傷。伊朗當局指控有暴徒藏身在抗議群眾中藉機滋事，不過並未提供證據。但從社群網路上流傳的影片，可以看到有抗議群眾朝警方、省長辦公室、銀行和其他政府大樓投擲石塊，不過這些影像也尚未經過事實查核。

這是伊朗自2022年頭巾革命以來最大規模的抗議活動，美國國務院之前已經發聲呼籲伊朗當局停止鎮壓，「尊重人民的聲音和權利」。

