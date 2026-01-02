川普警告伊朗！美國隨時可前去救援示威平民
[NOWnews今日新聞] 伊朗因貨幣貶值、通膨飆漲導致生活成本飆升，近日許多民眾走上街頭抗議，示威活動引發暴力衝突，已造成多人傷亡。對此，美國總統川普（Donald Trump）今（2）日放話表示，若伊朗暴力殺害和平示威者，「美國將前去救援，我們已做好充分準備，隨時可以行動」。
根據《CNN》報導，川普2日在個人社群網路平台Truth Social發文表示，「如果伊朗像往常一樣槍擊並暴力殺害和平示威者，美國將前去救援。我們已做好充分準備，隨時可以行動。感謝各位對此事的關注」。
伊朗的全國性大規模示威活動在群眾與警方發生衝突後演變為致命事件，根據伊朗官媒報導，週四晚間有抗議者攻擊一間警察局，造成至少3人死亡，17人受傷。伊朗當局指控有暴徒藏身在抗議群眾中藉機滋事，不過並未提供證據。但從社群網路上流傳的影片，可以看到有抗議群眾朝警方、省長辦公室、銀行和其他政府大樓投擲石塊，不過這些影像也尚未經過事實查核。
這是伊朗自2022年頭巾革命以來最大規模的抗議活動，美國國務院之前已經發聲呼籲伊朗當局停止鎮壓，「尊重人民的聲音和權利」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
革命前奏？伊朗通膨飆42.5%掀全國示威 外媒：神權統治關鍵時刻
入籍法國遭川普開酸「不是明星」！喬治克隆尼用這句川普金句回嗆
川普健康掀討論！自曝大量服用阿斯匹靈：不想讓濃稠血液流過心臟
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 492
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 80
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 44
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 310
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 97
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 8 小時前 ・ 390
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 208
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 123
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 20
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 32
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 1 天前 ・ 21
轟藍白提彈劾浪費時間！賴清德：我不貪不取
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院院會日前通過彈劾案後，將邀賴清德列席說明。對此，賴清德今（1）日嗆聲說，他去年上任...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 404
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 43
只有25%台灣人願意上戰場? 呂秀蓮、名嘴 : 民調如在軍演後做 數字會更低
[Newtalk新聞] 根據《遠見》雜誌最新公佈最新民調，針對「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」進行調查，63.9% 的民眾表示不願意，只有 25％ 民眾表示願意。對此，前副總統呂秀蓮 1 日表示，這民調應該是在大陸此番解放軍「正義使命-2025」圍台軍演之前做的，如果是軍演後再做，願上戰場的數據會更低。 呂秀蓮表示，如果台灣民眾不願意參戰，那就要問自己如何貢獻兩岸和平？「我們如果要走和平的路，應該要勸所有台灣政治人物、有權力的人，不要一天到晚讓社會這樣混亂，媒體也不要挑動藍綠對立，兩岸才可能和平。」 前副總統呂秀蓮。 圖：林朝億 / 攝（資料照） 媒體人謝寒冰也表示，這個調查是在大陸此番圍台軍演之前所做，如果軍演之後再去做，恐怕結果會有點變化,願上戰場的台灣人會更低。 國民黨前主席洪秀柱 1 日在臉書發文表示，站在 2026 年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行。她說，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走。民進黨當局破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓島內民眾承受更高的風險與不安。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 流新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 5
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
面對中國嚴峻的軍事野心！賴清德：台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗
中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13