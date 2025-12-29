川普警告伊朗「重啟核計畫將迎痛擊」！敦促哈馬斯解除武裝

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間29日表示，若伊朗恢復重建其彈道飛彈或核武計畫，美國可能支持再度對伊朗發動1次重大打擊；同時，他也警告巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），若不解除武裝，將面臨嚴重後果。

據《路透社》報導，川普在佛州（Florida）海湖莊園（Mar-a-Lago）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤後，一同向媒體發表談話時作出上述發言。他暗示，在美軍於6月對伊朗發動大規模空襲之後，德黑蘭當局可能正試圖恢復其武器計畫。

川普在記者會上對媒體表示：「我一直看到報導說，他們正在重建武器和其他東西，如果他們真的這麼做，那就不是在我們已經摧毀的那些地點，而可能是在其他地方。」

他補充：「我們非常清楚他們要去哪裡、在做什麼，我希望他們沒有這樣做，因為我們不想再浪費燃料出動1架B-2轟炸機。」他指的是先前用於攻擊的轟炸機型號，並說：「來回要飛37個小時，我不想浪費那麼多燃料。」

近幾個月來曾提及與德黑蘭達成潛在核協議的川普表示，他與納坦雅胡的會談，重點放在推動他所斡旋、但仍十分脆弱的加薩（Gaza）和平協議，以及處理以色列對伊朗與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的安全疑慮。

伊朗在6月與以色列爆發為期12天的戰爭，上週伊朗方面表示，本月已第2度舉行飛彈演習。對此，納坦雅胡也指出，以色列並不尋求與伊朗正面衝突，但已注意到相關報導，並表示將向川普提出德黑蘭的相關動向。

川普表示，他希望推動以色列與哈瑪斯，在歷經2年加薩戰事後所達成的停火協議進入第2階段。該階段將涉及在巴勒斯坦地區部署國際維和部隊。

以色列與哈瑪斯互相指控對方嚴重違反協議，雙方距離接受下1階段中更為艱鉅的安排仍相當遙遠。拒絕解除武裝的哈瑪斯，正趁以軍仍駐守約一半領土之際，重新鞏固其控制力。

以色列已表明，若無法以和平方式解除哈瑪斯武裝，將恢復軍事行動迫使其就範。川普在29日的談話中，將責任歸咎於未能迅速解除武裝的哈瑪斯，認為以色列已履行協議義務，並警告哈瑪斯正招致嚴重後果。

當被問及若哈瑪斯拒絕繳械他將如何回應時，川普警告說：「將會有地獄般的代價。」他過去在戰事期間也曾多次發表類似言論。

納坦雅胡本月表示，是川普邀請他前來會談，背景是華府正推動在以色列態度保留的情況下，為巴勒斯坦地區建立過渡治理架構。部署國際安全部隊的構想，源自聯合國安全理事會（U.N. Security Council）於11月17日通過的決議。

儘管華盛頓已促成3項涉及其長期盟友的停火安排，包括以色列與哈瑪斯、以色列與伊朗，以及以色列與黎巴嫩真主黨之間，納坦雅胡仍對以色列的對手可能在元氣大傷後重整軍力，保持高度警惕。

整體而言，川普的言論顯示他仍明確站在納坦雅胡一方，即便部分幕僚私下質疑以色列總理是否真正致力於維持加薩停火。他的表態也顯示，即使川普宣稱已解決以色列在加薩與伊朗的戰事，他仍願意承擔進一步衝突的風險。

川普在會晤前以溫暖語氣迎接納坦雅胡，甚至聲稱以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）曾告訴他，計畫赦免納坦雅胡涉及貪腐的指控；赫佐格辦公室隨即否認有這樣的對話。納坦雅胡也投桃報李，會後向媒體表示，將授予川普以色列獎（Israel Prize），並稱該獎項歷來僅頒發給以色列人。

報導補充，川普結束加薩戰爭的計畫，最終目標是以色列自巴勒斯坦領土撤軍，哈瑪斯放棄武器並不再擔任治理角色。停火第1階段內容包括以色列部分撤軍、增加人道援助，以及以色列人質與巴勒斯坦被拘留者與囚犯的交換。

1名接近納坦雅胡的以色列官員表示，總理將要求哈瑪斯歸還目前仍留在加薩的最後1名以色列人質遺體，完成第1階段後，才會推進後續階段。據悉，該名人質格維利（Ran Gvili）的家屬，也隨同總理訪美。

以色列至今尚未開放連接加薩與埃及的拉法口岸（Rafah crossing），這同樣是川普計畫中的條件之一，以色列表示，唯有在格維利遺體歸還後才會開放。川普則稱，他與納坦雅胡在以色列佔領的約旦河西岸（West Bank）議題上並非完全一致，但未說明具體分歧。

在會晤前，川普對媒體表示，他將與納坦雅胡討論在加薩部署土耳其維和部隊的可能性。這是1項高度敏感的議題，因為儘管川普經常讚揚土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan），但以色列與土耳其的關係其實相當尷尬。

雖然加薩的戰鬥已趨於緩和，但並未完全停止。根據加薩衛生官員說法，自10月停火正式生效以來，以色列空襲已造成逾400名巴勒斯坦人死亡，其中多數為平民；巴勒斯坦武裝分子則殺害了3名以色列士兵。

納坦雅胡30日表示，以色列希望確保與敘利亞邊境的和平；川普則宣稱，他相信以色列能與去年推翻長期強人阿塞德（Bashar al-Assad）後上台的敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）相處融洽。 然而，以色列對這位曾為蓋達組織（al-Qaeda）成員的新領導人仍存疑慮，甚至在今年7月轟炸了敘利亞首都大馬士革（Damascus）的政府建築。

