川普警告印度與巴基斯坦 不停火就別想和美交易

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump ）稍早重申對印度和巴基斯坦的警告，如果兩國不停止升級衝突，美國將對其加徵關稅。這次喊出來的加增比例，是350%的關稅，比先前所說的250%還多100%。

《印度快報》（The India Express ）報導，川普在紐約舉行的美沙投資論壇上發表演說時表示，他已告知這兩個擁有核武的鄰國，如果它們繼續走向戰爭，美國將切斷與它們的​​貿易往來。

川普表示：「我擅長解決爭端……印度、巴基斯坦……他們本來要開戰，動用核武器。」他聲稱自己警告過雙方，「他們可以開戰，但我將對每個國家徵收350%的關稅。不再與美國進行貿易。」

川普說，印度和巴基斯坦兩國都對這項威脅反應強烈，並告訴他不要徵收此類關稅。他說他告訴他們：「如果你們想反悔，我會取消關稅。但我不會讓你們互相發射核武器，造成數百萬人死亡，也不會讓核塵埃飄過洛杉磯。」

川普表示，他已告知財政部長斯科特·貝森特，他準備實施 350% 的關稅，如果兩國停止敵對行動，他將考慮達成「不錯的貿易協議」。

川普表示，他利用關稅「解決」了多起衝突，並聲稱「八起衝突中有五起是因為經濟、貿易和關稅而得以解決」。

川普聲稱，巴基斯坦總理謝謝里夫在白宮幕僚長威爾斯在場的情況下致電感謝他「拯救了數百萬人的生命」。

他還聲稱，在關稅威脅之後，印度總理莫迪也打了電話給他。川普說，他問莫迪：「你到底想幹什麼？」莫迪回答：「我們不會開戰。」

