川普警告可能對伊朗發動空襲 俄羅斯促各方克制

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）克里姆林宮今天呼籲各方在伊朗問題上避免升高緊張情勢，之前美國總統川普（Donald Trump）表示，華府將支持對伊朗再度發動大規模空襲。

路透社報導，美軍6月加入以色列對德黑蘭當局為期12天的軍事行動，攻擊伊朗3大主要核設施。川普當時指出，這次行動已「摧毀」伊朗核設施，但後來美方評估發現，攻擊主要只損毀其中一座名為福爾多（Fordow）的核設施。

川普於美東時間29日在佛羅里達州自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談後舉行聯合記者會。他表示，德黑蘭當局在美軍6月發動空襲後，可能正努力重啟其武器計畫。伊朗則否認擁有核武計畫。

廣告 廣告

川普說：「我看到有報導稱他們正擴建武器設施等，若真是如此，他們使用的可能不是我們摧毀的那些設施，而是其他地方。」

美聯社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，若遭到襲擊，伊朗將予以強硬回應。這似乎是在回應川普就伊朗重建核子計畫發出的警告。

裴澤斯基安在社群平台X寫道：「伊朗伊斯蘭共和國對任何殘酷侵略的回應都將是嚴厲且令人卻步的。」但他並未進一步說明。

俄羅斯則呼籲讓局勢降溫。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「我們認為，有必要避免任何可能升高區域緊張情勢的舉動，首先、也最重要的是必須與伊朗對話。」

他表示，俄羅斯將持續深化與伊朗的緊密關係。

自從俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，莫斯科方面與伊朗關係日漸密切。

俄羅斯與伊朗今年簽署戰略夥伴條約（strategic partnership treaty）。西方國家指控德黑蘭當局向俄國提供飛彈和無人機用於攻擊烏克蘭，但伊朗予以否認。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1141230