川普警告哥倫比亞「最好提高警覺」 哥國進入「一級戰備」

美國總統川普。（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）





美軍突襲委內瑞拉還抓捕總統馬杜洛夫婦的行動，川普似乎非常滿意。現在還揚言，考慮對哥倫比亞進行軍事行動，並且把哥國總統裴卓視為下一個「頭號目標」。面對川普對拉美國家的挑釁與威脅，包含哥倫比亞、巴西與西班牙等6個「西葡語系」的國家，就發布聯合聲明，拒絕美軍推翻馬杜洛政權。而哥倫比亞現在更是「草木皆兵」，當局更宣布進入「一級戰備」狀態。

至少三輛裝甲車停在路旁，周遭還有荷槍實彈的士兵戒備，氣氛格外緊張。CNN記者：「現在有大量增援部隊，在哥倫比亞與委內瑞拉邊境，哥倫比亞的這一側。」

會如此草木皆兵，除了哥倫比亞與委內瑞拉共享邊境超過2000公里外，川普對哥國警告最好提高警覺，更讓哥國當局進入一級備戰狀態，因應可能進一步惡化的區域安全情勢。

哥倫比亞邊境指揮官阿爾科斯：「我們現在部署有騎兵和邊境部隊，我們還有多輛中型裝甲車，任務是要捍衛國家主權和領土。」

川普跨境打擊委內瑞拉，西葡語系與拉美國家團結，包含哥倫比亞、墨西哥、巴西、智利、烏拉圭以及在歐洲的西班牙發出聯合聲明，表示拒絕美軍推翻委國馬杜洛政權，並對任何企圖控制政府、侵占天然或戰略資源的行為表達關切。

記者vs.美國總統川普：「哥倫比亞也病得很嚴重，被一個病態的人統治，他喜愛製造古柯鹼賣給美國，他沒法繼續這樣下去了，聽起來不錯。」

川普顯然還想複製襲擊委內瑞拉、抓捕馬杜洛的戲碼，這也難怪包含哥倫比亞在內，所謂美國後院的這幾個國家通通剉著等，但並未在聯合聲明中出現的中美洲國家古巴，可能比其他國家更快陷入困境。

美國總統川普：「古巴看起來真要垮台了，我不知道他們還能否撐下去，但古巴現在沒有任何收入，他們所有的收入都來自委內瑞拉，來自委國的石油，現在（古巴）一分錢都拿不到。」

川普第一任期2019年就想要推翻馬杜洛，但當時有古巴撐腰，讓馬杜洛挺過內亂危機，如今7年過去，古巴經濟困頓已自身難保，如今委國金流也被美國切斷，紐時就形容，古巴裔第二代移民的國務卿盧比歐，可能真有機會看到古巴倒台，實現自己的畢生夢想。

