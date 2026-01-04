川普警告委內瑞拉代理總統：若不做正確的事 將付出更大代價

委內瑞拉副總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）就任臨時領導人。（圖／達志／美聯社）

根據《大西洋月刊》（The Atlantic）報導，美國總統川普近日警告委內瑞拉副總統、臨時領導人德爾西羅德里奎茲（Delcy Rodriguez），若不配合美方對委內瑞拉的干預行動，恐將「付出比馬杜洛更大的代價」。此番發言發生在美軍突襲行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，顯示美方對羅德里奎茲立場轉趨強硬。

川普於週日接受《大西洋月刊》訪問時表示：「如果她不做正確的事，她將付出非常大的代價，可能比馬杜洛還大。」目前馬杜洛已因涉嫌毒品走私與毒品恐怖主義罪名，被羈押在美國紐約聯邦監獄。

此發言與川普一日前在記者會上的說法形成明顯對比。當時川普還曾讚賞羅德里奎茲「基本上願意配合美國的重建計畫」，並稱她願意為讓委內瑞拉「再度偉大」做出必要努力。

川普在週六的記者會中表示，美國將暫時管理委內瑞拉政局，直至實現民主過渡，但他拒絕提供具體時間表。他也未排除未來美軍可能再次進入委內瑞拉的可能性，強調「在委內瑞拉的情況下，重建不見得是壞事」。

然而，羅德里奎茲在川普記者會後隨即回應，堅稱馬杜洛仍是委內瑞拉的合法總統，並強烈譴責美國的軍事干預是「違反國際法的暴行」，表示委內瑞拉「已準備好捍衛我們的自然資源」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則對羅德里奎茲的激烈言論持保留態度，他在節目中指出，美方將根據羅德里奎茲是否採取具體行動來決定下一步。他表示：「我們不會僅憑一場記者會的說詞做判斷，我們要看到實際行動。」

來自阿肯色州的共和黨參議員、川普盟友湯姆科頓（Tom Cotton）則公開否認羅德里奎茲的合法性，主張美國應主導重建委內瑞拉政權。他在CNN節目中指出：「我們不承認德爾西羅德里奎茲是委內瑞拉的合法領導人。雖然他們掌握軍隊與安全部門，但這不代表他們具備合法統治權。」

科頓補充表示，美國應推動建立一個「親美、穩定且能為委內瑞拉與美國帶來繁榮的未來政府」。

