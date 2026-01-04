川普警告委內瑞拉代總統：若「沒做對的事」 下場恐比馬杜洛更慘

委內瑞拉副總統羅德里格斯已成代理總統。路透社資料照片



美國3日奇襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，副總統羅德里格斯成為代理領袖，但她在全國電視演說中嚴詞譴責美國的攻擊行動。美國總統川普4日表示，羅德里格斯若「沒做對的事」，付出的代價可能比馬杜洛更慘重。

川普接受美國雜誌《大西洋》專訪時表示，羅德里格斯（ Delcy Rodríguez）原本曾向美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示感激，還說委內瑞拉官員會「做任何你們要求的事」。

但羅德里格斯3日稍晚在全國電視演說中譴責美國的攻擊行動，矢言委內瑞拉「絕不會再成為任何帝國的殖民地」。

廣告 廣告

對於羅德里格斯的態度反覆，川普在專訪中說：「如果她沒做對的事，她會付出非常大的代價，應該會比馬杜洛的代價更嚴重。」

川普也一改他競選期間反對介入他國政治、促成政權更替的立場，為他下令入侵委內瑞拉抓捕馬杜洛的行動辯護。他表示，無論是重建或改變委內瑞拉政權，「都比現況要好」，並稱委內瑞拉的情況「不能更糟了」。

川普也表示，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個目標，「我們確實需要格陵蘭，絕對需要」。他表示，隸屬於丹麥的格陵蘭「正被俄羅斯和中國的船隻包圍」。

更多太報報導

日經：駐韓美軍將擴大行動範圍 應對台灣突發事態

接替馬杜洛掌權的委內瑞拉代總統：一名死硬的左派革命人物

美國抓馬杜洛平白「遞刀」給中國 攻台風險增加？分析曝考量不同