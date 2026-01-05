川普警告委內瑞拉新總統 若「不做正確的事」將付慘痛代價

美國總統川普警告委內瑞拉代理總統羅德里格斯。（AP）

美軍扣押委內瑞拉總統馬杜洛後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）獲委內瑞拉最高法院與軍方確認代理總統。美國總統川普警告，若羅德里格斯不配合美方，將「付出巨大的代價」。

美軍於當地時間3日清晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動攻擊，轟炸多處軍事目標，並將總統馬杜洛夫婦帶往紐約，2人面臨美國聯邦法院提出的毒品走私相關指控，副總統羅德里格斯則獲委內瑞拉最高法院與軍方確認為代理總統。

川普接受《大西洋月刊》（The Atlantic）電話採訪時，警告羅德里格斯若「不做正確的事」，將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛更嚴重。同時，川普也為武力推翻馬杜洛的決定辯護，表示「就委內瑞拉而言，重建不是壞事，這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時也指出，若羅德里格斯（Delcy Rodriguez）做出「正確決定」，美方會考慮合作；但若做出「不正確的決定」，美國將保留多項制衡手段。





