川普警告委國新領袖：不配合美方將付代價
[NOWnews今日新聞] 美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，掀起國際社會震盪。在事件發生之後，委內瑞拉軍方4日宣布，承認副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為代理總統。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，若羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。
綜合法新社等外媒報導，委內瑞拉最高法院已命令副總統羅德里格斯擔任代理總統，承擔並行使總統一切職權與責任，任期為90天。委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）4日在電視聲明中表態，宣布支持最高法院的決定。
美國總統川普稍早曾表示，羅德里格斯是華府可以合作的對象。不過羅德里格斯在電視上宣讀聲明時，譴責美方「卑劣地進行綁架」，表示馬杜洛一些隨扈遭「冷血」殺害，也有軍人和平民喪生，並稱馬杜洛是委內瑞拉唯一的總統，要求美國盡快放人。
在羅德里格斯獲委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時總統之際，川普接受《大西洋月刊》（The Atlantic）電話訪問，期間警告羅德里格斯，如果不做「正確的事」，將會付出巨大的代價，「可能比馬杜洛還要嚴重」。
美國軍方3日清晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動攻擊，轟炸多處軍事目標，並將馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）逮捕帶往紐約，預計將於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。
川普政府指出，只要能夠實現華府目標，包括開放美國投資委內瑞拉龐大原油儲備等，便願意與馬杜洛政府其他成員合作。
隨著美軍3日進行大規模軍事行動逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉陷入高度不確定狀態。川普在馬杜洛遭逮後曾表示，美國將「接管」委內瑞拉，「直到能進行一場安全、妥當且審慎的權力移轉」。
川普向《大西洋月刊》表示：「重建或者政權更迭，你想稱它什麼都好，總比現在的狀況好。」他更直言，委內瑞拉「爛透了」，「它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難。」
