川普警告拉美三國 最好小心點

美國2日清晨突襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛，美國總統川普當天公開警告古巴、哥倫比亞和墨西哥。川普將古巴形容為「失敗國家」，警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」，墨西哥則是被販毒集團所控制。

另外，學者指出，委內瑞拉未來可能出現五種情境，但最可能進入長期可控動盪，形同美國將當地民眾再次推入混亂之中。

美國國務卿盧比歐在記者會指控，稱馬杜洛的維安與情報機構「充滿古巴人」，甚至形容委國在安全層面被古巴殖民，自己若是古巴高層就會開始擔心。盧比歐並嘲諷古巴由「無能又老態龍鍾的人」統治。

在盧比歐發言前，川普也表示，美國希望與好鄰居為伍，但古巴如今是個「失敗的國家」。他稱，美方既希望協助古巴民眾，也希望幫助流亡美國的古巴人，暗示古巴也即將面臨與委內瑞拉類似的危機。

川普還批評哥倫比亞總統裴卓，先前他曾聲稱哥國至少有三家大型古柯鹼工廠。「他在製造古柯鹼，把古柯鹼運到美國，所以他得小心點。」

川普隨後聲稱，墨西哥總統辛鮑姆被販毒集團控制。「她非常害怕販毒集團」，川普說，「他們控制著墨西哥。」所以我們必須採取行動。

針對「後馬杜洛時代」的走向，美智庫伊加拉佩研究所創辦人穆加（Robert Muggah）指出五種走向，第一種可能情境是川普宣布「任務完成」後迅速撤離，美國影響力隨之下降，由副總統、內政與國防高層重組政府。

第二種是民眾大規模起義推翻現有體制，建立過渡政府並走向選舉。第三種是美國進一步介入，扶植親美反對派上台，並透過制裁、軍事與司法審判全面否定查維斯主義。

第四種是華府推動「有序過渡」，實質對委內瑞拉實施託管。美國將主導行政重建與選舉時程，並以技術支援讓美國能源與工程企業成為早期受益者。

第五、也是最可能的結果，是上述情境的混合體：委內瑞拉陷入長期「可控不穩定」。查維茲主義雖被削弱，卻仍盤據軍方與基層社區；反對派雖受鼓舞，卻內部分裂；美國則受國內選舉與合法性制約，只能進行有限度的及祕密軍事行動。國家權力將在多方之間拉鋸，動盪持續數年。