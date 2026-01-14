川普警告是否奏效？伊朗排定14日處決首名示威者 是否行刑仍未明朗

編譯林浩博／綜合報導

伊朗預計14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），但由於全國斷網、資訊無法流出，外界無法得知是否已經行刑。美國總統川普聽聞消息，曾放話德黑蘭如膽敢行刑，將面臨「十分強硬的行動」。據英國《每日郵報》報導，直到處決當天的前一晚，索坦尼的家人都在努力奔走，設法讓親人重回自由。

伊朗當局預計14日處決首名示威者 ──26歲的索坦尼。（圖／翻攝自X平台 @VividProwess）

伊朗放話加快處決

26歲的店長索坦尼因參與8日的示威，遭到拘捕。他被判定「向真主宣戰」罪，排定14日被處以絞刑。人權團體痛批，索坦尼的唯一罪行，是為自由吶喊。

川普13日接受CBS專訪，被問及伊朗打算處決示威者。他放話：「如果他們做了這種事情，我們會採取十分強硬的行動。如果他們吊死這些人，他們就看到某事發生。」

但《每日郵報》14日報導，伊朗不甩川普威脅，其司法部門甚至強硬表示，將加速對那些被捕示威者的審判與行刑。根據人權活動家新聞社（HRANA）的消息，伊朗的血腥鎮壓已釀成至少2571人喪命，遠高於數十年來的伊朗騷亂罹難人數人數，而且和1979年伊斯蘭革命的混亂極其相似。

包括索坦尼在內，伊朗所拘捕的示威者已有1萬8000人之多。伊朗司法總長艾杰（Gholamhossein Mohseni-Ejei）透過自家官媒揚言：「如果我們想把事情辦好，我們現在就得做。如果我們想做某件事，我們就必須做快點。」

伊朗末代王儲巴勒維在8日號召的示威，規模為本波抗爭潮最大。（圖／翻攝自X平台 @realMaalouf）

索坦尼命運成謎

《每日郵報》引述人權人士的消息稱，索坦尼的家人在13日深夜，仍不畏寒冷，在關押親人的捷澤赫薩監獄（Ghezel Hesar Prison）外抗議，以求能在最後一刻將人救出。索坦尼據悉是被單獨監禁。

挪威人權組織「亨加」（Hengaw）的成員莫拉迪（Arina Moradi），曾與家屬親近人士通話，他告訴《每日郵報》：「現階段，亨加無法證實索坦尼是否今天（14日）會被處決。」

莫拉迪表示，由於持續的大規模網路與通訊中斷，他們組織難以確認實際情況的發展。莫拉迪說：「與家屬關係密切的人士昨天深夜向亨加表示，家人在趕往捷澤赫薩監獄，但自那時之後，無法再確認新的消息。」

索坦尼在中部城市法爾迪斯（Fardis）經營服裝店，他於8日響應末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的號召，上街抗議。家人好幾天都無索坦尼的消息，直到他被捕4天後才收到他將被處刑的通知，而且只允許他與家人在行刑前的10分鐘見面，家屬對此消息感到震驚與絕望。索坦尼的姊姊是執業律師，即使想透過司法管道追查案件，也遭到當局阻擋。

索坦尼的家人形容他並非政治活躍份子，只是如同其他同輩的伊朗年輕人，不滿國家的現狀。莫拉迪指出，政府會透過公開處刑來恐嚇民眾，達成殺雞儆猴作用。

