川普警告美艦隊駛往伊朗 盼不必動武

（中央社空軍一號機上22日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國有一支「艦隊」正駛往伊朗，但他希望不必動用，同時再次警告德黑蘭當局不要殺害抗議民眾或重啟核子計畫。

路透社報導，美國不具名官員指出，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）和數艘導向飛彈驅逐艦將在未來幾天內抵達中東地區。

一名官員說，美國也正考慮在中東部署更多防空系統，這對於防範伊朗空襲中東美軍基地至關重要。

這些部署措施為川普增加更多選項，不僅能在區域緊張時加強保護美軍，也能繼去年6月空襲伊朗核子設施後進一步擴大軍事行動。

川普在瑞士達沃斯（Davos）向世界領袖演說後搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回美國。他在機上告訴媒體：「我們有很多艦艇前往那個方向，以防萬一…我當然不想看到有什麼事情發生，但我們正密切關注他們。」

他一度表示：「我們有一支艦隊…正朝那個方向前進，也許我們不必動用。」

伊朗近來嚴厲鎮壓全國各地抗議活動，與美國緊張情勢升溫，美方這些軍艦上週開始自亞太地區移動。

川普多次揚言軍事干預以遏阻伊朗血腥鎮壓，但抗議潮上週趨緩，川普措辭不再如此強硬，並稱他擋下了伊朗處決行動。

川普今天重申這項說法，表示伊朗在他施壓後取消對將近840人的絞刑。

目前不清楚伊朗抗議活動是否會再度升溫。這波抗議潮源起德黑蘭大市集（Grand Bazaar）商家12月28日抗議貨幣大幅貶值和經濟困境，後來演變成全國性示威。

總部位於美國的人權團體「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）表示，到目前為止已證實4519起動盪相關死亡事件，包括4251名抗議者喪生，另有9049起死亡事件待查。

法新社報導，伊朗有關當局昨天表示有3117人喪生，這是官方首度公布抗議活動死亡人數，人權組織認為實際死亡人數遠高於官方數字。

川普被問到有多少抗議者喪命時說：「沒人知道…我的意思是，不管怎樣，人數很多。」（編譯：盧映孜）1150123