川普警告聲中 英相施凱爾結束訪中行轉往東京

英國首相施凱爾結束4天訪問中國的行程，於今天(31日)啟程前往日本。面對與美國關係日益動盪的當下，施凱爾跟隨其他西方國家領袖的腳步訪中，他也是8年內第一個訪問中國的英國首相。法新社報導，在美國總統川普的警告下，施凱爾仍試圖加強與中國的關係。

包括法國、加拿大、芬蘭的領袖近日先後訪問北京，對川普意圖奪得格陵蘭和對北約盟友加徵關稅感到不滿。川普29日警告英國與中國打交道「非常危險」。

施凱爾並未理會川普的說法，僅表示川普幾個月後也會訪問中國。他在接受英國電視媒體訪問時表示，「美國與英國的關係非常緊密，在出發訪問中國前，我的團隊也和川普團隊討論過相關安排。」施凱爾表示，他認為英國採取鴕鳥政策是不明智的，「中國是世界第二大的經濟體」。

施凱爾的中國行除了與中國國家主席習近平會晤，也和中國國務院總理李強見面，雙方都強調要加強彼此關係的重要性。

施凱爾對英國和中國商界代表表示，雙方有熱烈的互動，並且取得實質進展。施凱爾並在中國銀行舉行的商業論壇上表示，英國有很多可以貢獻的地方。

施凱爾此行與中方簽署一系列協議，根據唐寧街發出的聲明，北京同意對英國公民放寬入境措施，未來英國觀光客入境中國停留不超過30天可享有免簽待遇；不過並未提到這項簽證優惠措施何時上路。中國外交部表示正在「積極考慮」免簽待遇，並在適當時機實施。

施凱爾在電視媒體專訪中也表示，北京已取消對英國國會議員的制裁，並說習近平告訴他，中國歡迎所有英國議員。施凱爾也提到中國將降低威士忌進口關稅，唐寧街表示，這項措施將在未來5年內為英國帶來約2.5億英鎊的收入。

施凱爾訪中行程造訪北京、上海，並與上海東華大學國際時尚創意學院的學生一起完成手工製作的燈籠，同行的還有英國女星羅莎蒙派克(Rosamund Pike)，羅莎蒙派克還分享了孩子學習中文的經驗。

施凱爾離開中國後，今天稍晚將抵達東京，將與日本首相高市早苗見面。