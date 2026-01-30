川普警告英加和中國做生意「很危險」 威脅對加國飛機課50%關稅

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞在甘迺迪中心參加梅蘭妮亞紀錄片首映會。路透社



美國總統川普週四再度用關稅威脅盟國。他威脅加拿大盡速通過美國灣流飛機認證，否則將對加國飛機課徵50%進口關稅。川普這天還威脅近日加大和中國貿易合作的英國及加拿大，稱和中國做生意「很危險」。

川普週四和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在甘迺迪中心（Kennedy Center）觀看梅蘭妮亞紀錄片首映會。有媒體問及近日英國首相施凱爾（Keir Starmer）訪問中國爭取貿易合作機會，川普回應表示：「他們這麼做很危險，而我認為，加拿大要和中國做生意會更危險。」

廣告 廣告

川普當天稍早還在社群媒體放話威脅，要求加拿大盡速通過美國灣流飛機（Gulfstream）相關認證許可，否則他就要撤銷對加拿大龐巴迪飛機的認證，並祭出關稅大棒。他發文寫著：「加拿大正透過同樣的認證程序，實質上禁止灣流飛機在加拿大銷售。如果這種情況未能立即獲得改善，我將對所有銷往美國的加拿大飛機課徵50%關稅。」

加拿大近日再度成為川普關稅打擊目標，和加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日積極擺脫對美依賴有很大關聯。卡尼本月14日訪問中國，雙方宣布將建立「新型戰略夥伴關係」，並加大貿易合作。

卡尼日前還在瑞士世界經濟論壇上發表演說時暗批美國霸凌，呼籲各國認清由美國主導的全球秩序已經破裂。

不只加拿大被美國逼得向中國靠攏，英國首相施凱爾本週三（1/28）帶著50多名英國企業主管和代表抵達中國訪問4天，期間會見中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際等人。

更多太報報導

快訊／英相施凱爾宣布 英國公民赴中國可享商務或觀光免簽

不跪川普100%關稅 加拿大總理譏「美國現在幾乎沒有正常可言」

英相訪中前表態：不在美中之間選邊站 將向習近平提黎智英案