川普變臉！批南韓國會延宕 對韓關稅15%升至25％

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）再度揮舞貿易大棒！川普於美國時間 26 日稍早在社群平台 Truth Social 發文，強烈譴責南韓國會未能依約落實美韓貿易協議中的法律程序。

為此，川普正式宣布將對南韓商品課徵的「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）稅率，由原本的 15% 大幅調升至 25%，包括汽車在內的多項指標性出口商品將面臨嚴峻打擊。

痛批南韓立法怠惰 川普：不再讓美國吃虧

川普在貼文中明確指出，美韓之間早已達成貿易協議共識，但南韓國會卻遲遲未通過法定程序予以落實。

川普強調，南韓長期以來在貿易上佔美國便宜，既然韓方未展現合作誠意落實對等條件，美國也將不再給予寬容，「對等關稅從 15% 提高到 25% 只是個開始。」

韓系車出口拉警報 25% 稅率恐衝擊供應鏈

國際財經媒體分析，這項關稅調升若正式上路，對南韓出口龍頭——汽車產業將是毀滅性打擊。由於南韓汽車在美市佔率極高，課徵 25% 關稅將導致成本大幅激增，恐使韓系品牌在北美市場失去價格優勢，進而影響整體全球汽車供應鏈的佈局。

貿易壁壘再起 美韓關係進入震盪期

面對川普的強硬立場，南韓政府與國會尚未給出正式回應，但首爾金融市場已出現震盪。市場專家認為，川普此舉不僅是為了貿易平衡，更是藉此對南韓施壓，要求其在後續的防務支出及半導體補貼政策上做出更多讓步。

