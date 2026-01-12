川普變軟了？悄撤對中國無人機禁令 學者揭殘酷真相：台灣別誤判雞湯式發言
美中大國角力持續，根據《路透社》報導，美國商務部已低調撤回原本針對中國製造無人機祭出更嚴格限制的方案，引發外界討論。這項政策大轉彎被外界認為是美國總統川普為了春季川習會能順利進行，所採取的降溫措施。對此，旅美教授翁履中在臉書發文分析表示，「先硬後軟、先喊話再回頭」是川普慣用的談判操作，政策本身從來不是原則，而是可收可放的交易籌碼，就像台灣問題不是「要不要保護」，也從來不是民主價值或是盟友的情義問題，而是這件事跟美中交易有什麼關係？能換到什麼？值不值得冒險？
根據外媒報導，美國商務部已撤回原本計畫針對中國製造無人機祭出更嚴格限制的方案。這項方案原先被視為比FCC禁令更具殺傷力，因為它不只針對「無人機成品」，而是把焦點放到供應鏈與核心系統，包含機載電腦、通訊與飛行控制系統、地面控制站、作業系統與資料儲存等，若落地，等於要從技術節點上堵住中國品牌（尤其是市場佔有率極高的大疆DJI與Autel）在美國市場的生存空間。然而，商務部此案在送交白宮審查後最終被低調撤回，直到政府追蹤網站更新才被外界注意。
川普政策優先順序與華府傳統大不同 屬於對華交易派
對此，翁履中表示，美國表面上看起來像是國安讓步，但這其實再次證明，川普時代的政策優先順序，從來就跟華府傳統安全圈不一樣。川普顯然把4月的川習會（以及訪中行程）當成「最重要的一件大事」，任何可能讓氣氛變僵、讓北京覺得被逼到牆角的動作，都要先排除。甚至連國會對中鷹派的態度，川普都選擇擱置，就看得出他多重視「先坐上談判桌」這件事。
翁履中說，這也凸顯華府內部的拉扯，一邊是對華鷹派，強調去風險化、堵國安漏洞、把中國科技排除出關鍵領域；另一邊是對華交易派（或更精準說：把對中政策當成交易籌碼的政治菁英），認為只要能換到「看得見的成果」，很多政策可以先暫緩、先凍結、先留空間。而川普本人，顯然更靠近後者。
翁履中舉例，美國去年9月才傳出要取消台積電、三星等大廠在中國工廠的某些豁免，結果12月底又悄悄對台積電、三星電子、SK海力士發放年度出口許可證，允許其在2026年全年向中國廠區運送晶片製造設備。這些「先硬後軟、先喊話再回頭」的轉折點，時間上都落在10月底川習在韓國會面之後。合理推測，兩位領導人之間的溝通，至少不是外界想像的那種劍拔弩張要正面對撞，而更像是彼此理解：要談，就得讓對方「有表演空間」，得讓對方在國內有交代。
第一島鏈固然重要 但美國利益是第一優先
翁履中說，這是川普帝國的版圖思維，川普把美國實力能控制住的勢力範圍標定得很清楚，而且優先順序與地理距離高度相關。與其說川普讓門羅主義重新復甦，不如說川普想到的是能圈下多大的後院？因此，西半球的美洲大陸，從地理位置來說，是美國不變的核心優先，而面對亞洲問題，不論是台灣，日本或是朝鮮問題，川普的態度都很顯然是「等見到習近平之後好好來談」，說白了，川普心裡認定的印太戰略，必須要找當地的老大來喬，所以他不會在會面前，貿然挑戰北京可接受的底線；至於其他區域，川普時代的關注度恐怕不會太高。
回到台灣問題，翁履中坦言，最不舒服但最需要面對的現實是：台灣在地理位置上不屬於直接威脅美國本土安全的地帶；第一島鏈再怎麼被傳統華府政策圈重視，川普卻未必用同樣視角看世界。資源上，半導體確實關鍵，但美國已經透過威嚇、補貼、管制，把部分產能與投資往美國移動。在川普的盤算裡，台灣問題不是「要不要保護」，也從來不是民主價值或是盟友的情義問題，而是：這件事跟美中交易有什麼關係？能換到什麼？值不值得冒險？
不過，翁履中認為，台灣也不用太悲觀，因為華府政策圈裡支持台灣的人真的很多，支持台灣的比例不亞於完全不在乎台灣的「美國優先派」。問題在於，川普時代，對台善意並不等於決策。台灣喜歡聽的友台訊號和雞湯式發言，如果不是川普本人講的，就不必然能轉化成川普政府會做的事；而更殘酷的是，連川普自己親口說的話都可能改變，因此台灣更不該把安全感寄託在少數具有美國背景人士的保證上，因為他們不是川普。
