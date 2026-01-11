川普變軟了？撤回對陸無人機禁令 旅美教授給出殘酷答案

根據路透與《南華早報》近日報導，美國商務部已低調撤回原本規畫、針對中國大陸製造無人機祭出更嚴格限制的政策方案，引發外界高度關注。對此，旅美教授翁履中10日表示，這並非美方對中政策「鬆手」或「轉向」，而是典型的川普式談判操作，政策本身從來不是原則，而是可收可放的交易籌碼。

翁履中10日在臉書上表示，該方案原先被視為比聯邦通訊委員會（FCC）禁令更具殺傷力，不僅鎖定無人機成品，更直指供應鏈與核心系統，包括機載電腦、通訊模組、飛控系統、地面控制站、作業系統與資料儲存等關鍵環節，一旦落地，等同從技術節點全面封堵中國大陸品牌，特別是市占率極高的大疆DJI與Autel在美國市場的生存空間。

不過，該案送交白宮審查後最終遭到撤回，直到政府追蹤網站更新才被外界察覺。外媒解讀，這項政策急踩煞車，與川普政府有意在春季川習會、以及川普可能訪中行程前，避免再度升高美中緊張情勢密切相關。中國駐美使館也隨即呼籲美方「縮短問題清單、延長合作清單」，要求停止對中國大陸企業的歧視性政策。

翁履中指出，目前美方呈現出「結構性管制暫停、技術性限制續留」的狀態。FCC針對外國新型無人機與關鍵零組件的限制仍在，但主要影響集中在新機型設備授權，對既有核准機型與已購買產品影響有限。換言之，最可能堵住制度漏洞的行政限制被暫緩，而保留彈性與豁免空間的管制仍存在，顯示無人機產業已成為美中博弈中的談判籌碼。

翁履中直言，外界關心「大疆是否又能在美國賣了」，表面看似國安退讓，實際上卻再次印證川普時代政策優先順序，與華府傳統安全圈邏輯截然不同。川普顯然將與中國大陸領導人會面視為當前最重要目標，凡是可能讓北京感到被逼到牆角、破壞談判氣氛的動作，都會先行排除，甚至不惜暫時擱置國會對中鷹派壓力。

他進一步分析，華府內部長期存在兩股拉力，一方主張去風險化、堵國安漏洞、全面排除中國科技；另一方則將對中政策視為交易工具，只要能換取「看得見的成果」，政策可以暫緩、凍結或保留空間，而川普本人顯然更靠近後者。

翁履中也舉半導體政策為例指出，美方去年底才傳出將取消台積電、三星等大廠在中國設廠的部分豁免，但隨後又悄悄對 台積電、三星電子與SK海力士發放年度出口許可證，允許其在2026年全年向中國廠區運送晶片製造設備。這種「先硬後軟、先喊話再回頭」的節奏，時間點多落在川習互動之後，顯示雙方溝通並非外界想像中的正面對撞。

在地緣政治布局上，翁履中形容這是「川普帝國的版圖思維」。川普優先考量美國能直接控制的勢力範圍，西半球仍是核心，中東因能源與安全議題居次，至於亞洲，不論台灣、日本或朝鮮問題，川普的態度更像是「等見到習近平再談」。在他眼中，印太戰略不是價值宣示，而是必須找「當地老大」來談的交易場域。

回到台灣，翁履中坦言，最不舒服卻必須面對的現實是，台灣在川普的盤算裡，從來不是民主價值或盟友情義的問題，而是「這件事能換到什麼？值不值得冒險？」雖然半導體關鍵，但美國已透過威嚇、補貼與管制，將部分產能與投資拉回本土。

不過，他也提醒，華府政策圈內支持台灣的人不少，但在川普時代，對台善意不等於決策，更不該把安全感寄託在少數「美國背景人士」的保證上。真正的警訊，是從無人機政策轉彎可見，川普正用「可收可放」的政策空間，換取美中能順利上桌談判。

翁履中強調，外界未來仍會看到無人機、晶片、關稅、芬太尼甚至台海議題上的強硬辭令交鋒，但不宜因單一事件過度解讀，這正是川普交易型外交的日常節奏。對台灣而言，與其在期待與失望間擺盪，不如冷靜累積實力、增加籌碼、制度化風險管理，讓任何一方想把台灣當成交易籌碼時，都必須付出更高成本。冷靜、謹慎、不自欺，也不恐慌，才是最務實的選擇。

