川普讓出APEC「C位」 日加泰領袖搶見習近平

南韓總統李在明在慶州APEC峰會上迎接與會的中國國家主席習近平。路透社



美國總統川普昨日（10/30）結束與中國國家主席習近平的雙邊會議後便離開南韓，未參加在慶州舉行的APEC峰會，讓習近平成為這場峰會的頭號人物。他今早在峰會上發表談話，強調維護多邊貿易體制的重要性。習近平這天也將會見日本、加拿大和泰國領袖。

一連兩天的APEC領導人非正式會議今日（10/31）上午在南韓慶州揭幕。南韓總統李在明在會場親自迎接與會外國領袖，並在和習近平握手合照後一同進入會場。

新華社報導，習近平在峰會發表題為《共建普惠包容的開放型亞太經濟》，稱「亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟」。習近平並提出5點呼籲：共同維護多邊貿易體制、共同營造開放型區域經濟環境、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同推進貿易數位化綠色化、共同促進普惠包容發展。

路透社形容，在川普缺席下，習近平可說是佔據這場APEC峰會的「C位」。發表完談話後，他將陸續見日本首相高市早苗、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

路透指出，這會是新當選日本首相的高市首次與習近平會面。預料高市將在會面中提及在中國遭拘留的日本公民，以及中國禁止進口日本牛肉、海鮮等議題。

至於加拿大，在與最大貿易夥伴美國爆發貿易戰後，卡尼很可能會尋求與第二大貿易夥伴中國擴大經貿往來。

