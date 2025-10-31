川普讓出APEC「C位」 日加泰領袖搶見習近平
美國總統川普昨日（10/30）結束與中國國家主席習近平的雙邊會議後便離開南韓，未參加在慶州舉行的APEC峰會，讓習近平成為這場峰會的頭號人物。他今早在峰會上發表談話，強調維護多邊貿易體制的重要性。習近平這天也將會見日本、加拿大和泰國領袖。
一連兩天的APEC領導人非正式會議今日（10/31）上午在南韓慶州揭幕。南韓總統李在明在會場親自迎接與會外國領袖，並在和習近平握手合照後一同進入會場。
新華社報導，習近平在峰會發表題為《共建普惠包容的開放型亞太經濟》，稱「亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟」。習近平並提出5點呼籲：共同維護多邊貿易體制、共同營造開放型區域經濟環境、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同推進貿易數位化綠色化、共同促進普惠包容發展。
路透社形容，在川普缺席下，習近平可說是佔據這場APEC峰會的「C位」。發表完談話後，他將陸續見日本首相高市早苗、加拿大總理卡尼（Mark Carney）和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。
路透指出，這會是新當選日本首相的高市首次與習近平會面。預料高市將在會面中提及在中國遭拘留的日本公民，以及中國禁止進口日本牛肉、海鮮等議題。
至於加拿大，在與最大貿易夥伴美國爆發貿易戰後，卡尼很可能會尋求與第二大貿易夥伴中國擴大經貿往來。
更多太報報導
【更新】美防長「嚴正關切」中方台海活動 中國回應要美「謹言慎行」
習近平為何沒在「川習會」上提台灣 官方喉舌如此解讀
美財長：美中貿易協議最快下週簽訂 持續對中301調查
其他人也在看
川普缺席APEC返美過萬聖節 分析：破壞美國在印太聲望
美國總統川普週四（10/30）結束「川習會」後直接缺席APEC重頭戲，搭機返回美國過萬聖節。有專家指出，川普不重視APEC峰會，將有損美國在印太地區的聲望，也讓美國的印太政策呈現群龍無首的困惑狀態。太報 ・ 4 小時前
黃仁勳吃炸雞掀股市狂潮！與三星會長一頓飯 韓炸雞股、機器人股通通暴衝
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起新一波「炸雞熱」。他睽違15年訪韓，昨（30）日晚間邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
中日元首會晤有譜？習近平、高市缺席領袖午餐會 疑場外偷會
APEC稍早舉辦領袖午餐會，值得注意的是，大陸國家主席習近平與日本新任首相高市早苗雙雙未出席，疑似已在場外有接觸，持續逼近31日萬眾矚目的高潮中日元首習高會。中時財經即時 ・ 6 小時前
APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
習近平出席APEC會議 重申加強貿易合作
（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今天在亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會發表講話，表示亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多，需共同維護多邊貿易體制及產業鏈供應鏈穩定暢通，又指中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。中央社 ・ 7 小時前
M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平
台灣對美採購108輛被稱為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，總統賴清德今天（31日）主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德說，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
APEC不重要? 川習會結束就返美 川普稱與習達成「幾乎所有議題共識」
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump） 30 日剛剛結束「川習會」，川普與中國領導人習近平兩人睽違六年見面，共閉門會談約一小時四十分鐘。結束會談後，川普已經搭上空軍一號返美。返美途中，川普透露與中國國家主席習近平舉行的高層會談「在幾乎所有議題上達成共識」，形容此次會晤具有「里程碑意義」。 據美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，川普在搭乘「空軍一號」返回途中向隨行記者表示，此次為期三站的亞洲行取得了重大進展，特別是在貿易、稀土供應及芬太尼（fentanyl）流入美國等議題上。他並透露，計畫於明年 4 月訪問北京，持續推動雙邊合作。 然而，中方代表團至今尚未就會談內容發表任何正式聲明。據悉，習近平仍將留在南韓，進行國是訪問並出席主要的 APEC 領袖峰會。 值得注意的是，在此次於南韓釜山舉行的峰會前，川普曾宣布已指示美國國防部「立即」恢復核武測試，強調要在「平等基礎上」進行，以回應包括中國與俄羅斯在內的競爭對手的先進武器測試行動。查看原文更多Newtalk新聞報導不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....中美關係川習會破冰!新頭殼 ・ 1 天前
台積電尾盤爆萬張大量下殺！台股翻黑收28,233點 周線仍連5紅
台股31日震盪，尾盤爆量下殺，台積電（2330）最後一盤爆14,369張大量，下殺20元，終場翻黑收1500元，下跌5元...聯合新聞網 ・ 1 小時前
給下馬威？習近平與高市早苗只會談30分鐘 沒提台灣
大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗，台北時間今（31）日下午4點，利用出席亞太經合會的機會，雙方舉行場邊會談。據日本NHK電視台報導，雙方只會談了30分鐘，而這是高市早苗擔任日本首相之後，首次與習近中廣新聞網 ・ 1 小時前
1屍2命！台中30歲孕婦氣喘發作「外出求救被反鎖」…送醫不治
台中西屯區一處出租套房驚傳憾事，今日（31日）上午10時許，一名懷孕約2個月的30多歲孕婦，獨自在家時疑似氣喘發作、喘不過氣，孕婦外出求救不慎被反鎖門外。警消獲報到場時，房東已將房門打開，並將孕婦攙扶進屋休息，但孕婦躺在床上已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治，目前全案已報請檢察官相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
稱普丁不是獨裁者引議論 鄭麗文：盼台灣開拓國際關係 交越多朋友越好
國民黨新任黨主席鄭麗文將於11月1日上任，《德國之聲》今天（31日）釋出專訪，鄭麗文稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發議論。鄭麗文今天受訪說明，她希望台灣開拓越多國際關係，交越多朋友越好。民主選舉在俄羅斯已行之多年，普丁也是經過民主票選出來，她才會很驚訝怎麼會把普丁講成獨裁者。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
非洲豬瘟最新疫情 農業部：基因定序與中國、越南重組株相似逾99%
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心31日下午3時30分召開記者會，農業部公布基因定序結果，確認病毒為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%，但無法確認來源。農業部林業及自然保育署也指出，廚餘掩埋場因多露天暴露，已提供相關指引，要求各縣市針對廚餘掩埋場加裝阻隔設施，防止野豬接觸。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
原來被誤會了30年！蚵仔煎洋芋片命名真相曝光 其實是廣島燒風味
該則貼文來自社群平台Threads，一名使用者透露，「蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味，因當年擔心台灣人不熟悉這道日本料理，才改用大家耳熟能詳的蚵仔煎作為名稱。」貼文一出隨即引發熱烈迴響，吸引超過1.6萬人按讚，網友紛紛留言表示震驚，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「...CTWANT ・ 4 小時前
川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節
眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜肺腺癌病逝 賈永婕悼念：充滿能量的人
59歲的美聲天后坣娜10⽉14⽇因爲肺腺癌離世，消息曝光引來許多好友、粉絲不捨，賈永婕昨（30）日也在社群上發聲：「你是美麗、溫暖充滿能量的人。」賈永婕貼文表示：「親愛的娜娜姐，謝謝妳在我第一次當媽媽，情緒混亂的時候帶著我做瑜伽，總是用溫暖又堅定的聲音教我每一個呼吸伸展的能量，讓我安心，也放鬆，照顧自由時報 ・ 4 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
APEC領袖峰會國旗現身！ 韓嗆台灣是晶片競爭對手
APEC領袖峰會國旗現身！ 韓嗆台灣是晶片競爭對手EBC東森新聞 ・ 4 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
中選會：九合一選舉 明年11月28日登場
[NOWnews今日新聞]中央選舉委員會今（31）日召開委員會議，正式通過地方公職人員選舉的投票日期，確定將於明年11月28日（星期六）舉行投票。這次選舉將同步進行直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前