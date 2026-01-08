「川普讓台灣更安全」吳嘉隆預言台灣將有新邦交：習近平不是對手

美國總統川普（圖左）與中國國家主席習近平（圖右）。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，委內瑞拉軍方斥資鉅額引進的中國防禦體系也在1小時22分鐘內就癱瘓，受到各方關注，總體經濟學家吳嘉隆表示，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報。這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國，2026年將會看到許多國家與台灣發展更緊密的關係，甚至於會有新的邦交國的出現。

吳嘉隆發文指出，川普的作風通常是先禮後兵，會先給警告，然後下最後通牒，最後才動手，然而馬杜洛此前面對川普的最後通牒完全不當一回事，現在中國領導人習近平、伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）都緊張了，都把川普當一回事了，都在提防美國的特種部隊會不會突然降臨？且大家都知道了，中國生產的武器系統基本上沒作用，再加上中國的特使團才剛剛見過馬杜洛，馬杜洛就被抓了，因此習近平在國際上的威望與信用嚴重折損。許多國家的親中路線將會開始調整，與台灣的關係將會越來越密切，2026年將會看到許多國家與台灣發展更緊密的關係，甚至會有新的邦交國的出現。

吳嘉隆續指，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄國。有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活的情報，讓美國的三角洲特種部隊可以操作得更為精準。如果此消息為真，代表俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能是準備拋棄習近平，轉而投向川普，與川普發展戰略合作關係。一旦俄國決定做出這樣的轉變，脫中入美，那麼川普不但實現了拆解中俄同盟關係，而且會讓習近平在國際上的信用與聲望破產，更多國家會發現，如果連普丁都會背叛習近平的話，那麼再去靠向習近平，相信習近平的話，等同於政治自殺。

吳嘉隆分析，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國，來活抓賴清德，恰恰相反，今天的風險是在習近平這邊，在中共政治局的七個常委這邊，因為是他們才可能被活抓。不但如此，大家已經發現，中共的武器系統不管用，習近平在軍事上沒有能力保護他的小弟，而且習近平在外交上也沒有能力照顧他的小弟，更糟糕的是，習近平碰上了川普這樣的對手，才發現自己根本不是對手。有這樣的川普，算是習近平「遇人不淑」，倒楣透頂了，同時，這樣的國際局勢對台灣是越來越有利的，也越來越安全！

