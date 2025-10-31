川普讚亞洲行成功 斬獲上兆美元投資承諾

（中央社東京31日綜合外電報導）美國總統川普昨天與中國國家主席習近平在韓國會談後返美，結束5天訪問馬來西亞、日本及韓國的行程。他在「川習會」登場前夕就讚揚這趟亞洲行成果豐收。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「為美國帶回數兆美元！一趟很棒的旅行。與非常聰明、有才華、優秀的領導人打交道。」

●馬來西亞簽署互惠貿易協定

川普本月26日不僅在吉隆坡見證泰國和柬埔寨簽署停火協議，還與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）簽署兩國互惠貿易協定和關鍵礦產協議。彭博報導，他們希望以此促進貿易並因應中國收緊稀土出口的舉措。

美國與馬來西亞互惠貿易協定涉及總額超過1500億美元的跨領域投資與貿易承諾，涵蓋航空、半導體、液化天然氣、煤炭、資料中心設備以及電訊產品與服務等多個戰略產業。

●日本承諾投資5500億美元

日本同意透過與政府相關的資金在美國投資多達5500億美元。

根據兩國9月初簽署的諒解備忘錄，若日方未在45天內為川普批准的投資計畫提供資金，美方有權再次考慮調高關稅。初步條款規定，投資收益最終依照美國9成、日本1成的比例分配。

日本首相高市早苗表示，她希望與川普一起創造日美同盟「新的黃金時代」。

●韓國投資3500億美元

韓國承諾投資3500億美元，其中1500億美元用於造船產業。

根據本月29日敲定的協議，韓國每年投資金額將限於200億美元，韓國央行表示，這是根據外匯市場可承受範圍所制定。協議中允許韓國若在20年內未能收回本金，利潤分配可重新調整。

美方對韓國商品的對等關稅以及對汽車產業的關稅，將依照7月達成的初步協議由25%降至15%。此外，川普昨天表示，他已同意韓國建造核動力潛艦。

至於日韓為何願意大手筆投資，彭博提到這些投資承諾協助兩國在7月敲定貿易協議架構，使得美國將對等關稅從25%降至15%。但另一項針對汽車與零組件的25%關稅仍保留，須等川普發布行政命令後才能改變。美國以汽車產業面臨壓力的痛點，迫使日韓提出更具體的投資承諾。（編譯：盧映孜）1141031