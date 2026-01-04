川普讚嘆「像在看電視節目」！馬杜洛上銬畫面曝光、被押上硫磺島號

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美軍昨（3）日對委內瑞拉展開大規模軍事行動，川普於台灣時間下午5點多宣布行動成功，並證實已拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）和他的夫人，兩人隨後被押送離境。川普也在自家社群平台Truth Social貼出畫面，只見馬杜洛雙手戴著手銬、臉上則有黑色遮光眼罩，被押上美軍兩棲攻擊艦硫磺島號。美方表示，馬杜洛夫妻將被送往紐約，準備接受司法審理。

川普在他的社群上公開馬杜洛上銬畫面（圖／Truth Social）

據《CNN》報導，2名知情人士透露，這是美國陸軍精銳部隊三角洲特種部隊執行的突襲行動，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）當時正在熟睡，被美軍從臥室裡拖了出來。隨後，川普就在他的社群上公開馬杜洛上銬畫面，他之前已多次在受訪時強調，美軍已成功拘捕馬杜洛並完成押送程序。

廣告 廣告

川普在接受福斯新聞電話採訪時透露：「我當時就像在看電視節目一樣，全程觀看了。」當時他與數名軍事將領一同待在海湖莊園的一個房間內，透過即時畫面目睹美軍突襲、逮捕馬杜洛的整個過程。川普形容，行動展現出極高效率與強烈震懾力，「如果你親眼目睹了那種速度和暴力，你知道，他們用『速度』和『暴力』來形容這件事，你會覺得這簡直太不可思議了，這些人做得太棒了。其他人根本不可能做到。」

更多FTNN新聞網報導

川普閃電突襲委內瑞拉！馬杜洛「10多名特工」押抵紐約 下週將出庭

快訊／川普全程緊盯！馬杜洛總統夫婦睡一半 遭美軍三角洲部隊拖出房間逮捕

才PO與中國特使握手照！委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓走

