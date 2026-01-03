川普讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動 必要時將對委國2次攻擊

美國總統川普3日在佛州棕櫚灘召開記者會。對問到在抓捕委內瑞拉總統馬杜洛後，是否接下來將派地面部隊開赴委國，他回答說，「我們不怕派兵；美軍昨晚就派出非常高水準的部隊」。

川普上述回答應是指美軍2日就已出動。

川普表示，在委內瑞拉總統馬杜洛當天被美方逮捕後，接下來美國將「管理」（run）委國，直到委國政權「安全、適當且明智」地輪替。

川普這番話似乎暗示將「接管」委國。被問到將用什麼機制管理委國，他說，「我們正此刻正指定人選；我們將讓各位知道那些人選是誰」。川普被媒體進一步追問時，甚至用手勢比了比自己與一旁的美國國務卿魯比歐。

廣告 廣告

川普稱讚當天美軍遷入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛的軍事行動「非凡」，美軍在當天執行抓捕馬杜洛的行動中絲毫未損，無論在人員和軍事裝備上，都未受到任何損失。

川普說，這次行動動用壓倒性的美國陸海空3棲軍力。

川普指稱，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯現在會面臨美國司法訴究。

川普還說，美軍當時攻入委國首都卡拉卡斯1處重兵把守的堡壘，讓待在裡面的馬杜洛出來面對美國司法。

但川普強調，若有必要，美國準備好對委內瑞拉再發動1次攻擊，而且規模將遠遠大於3日這次。

川普也將馬杜洛及其政府和委國人民切割。川普對委國政治人物及軍方高層說，這下他們應了解，馬杜洛3日的下場也可能發生在自己身上，但「委內瑞拉人民則重獲自由」，美國也會因此更安全且「更自豪」。

BREAKING: President Trump confirmed the U.S. military carried out a “large-scale strike” in Venezuela early Saturday morning and took Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife into custody. pic.twitter.com/1tVykHkpDs— Fox News (@FoxNews) 2026年1月3日

更多世界日報報導

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗