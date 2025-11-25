川普讚雙方關係強健 明年4月訪陸

美國總統川普與大陸國家主席習近平24日晚間通話後，新華社率先報導此消息，數小時後，川普在25日凌晨於「真實社群」發文證實與習近平有通話，但是川普的發文未提台灣，也未否認北京說法。川普強調美中關係強健，並宣布，他接受習近平邀請，於明年4月訪問北京。

日相高市早苗近期針對台灣有事的言論引起陸日關係緊張，值此之際，川習2人在24日晚展開自上月底在韓國會面後的首度通話。

新華社當晚近11時報導，習近平向川普闡明陸方在台灣問題上的原則立場時強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普則稱，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

川普則在通話後數小時也發文證實與習近平完成一場非常好的通話，但文中未提台灣議題。《華爾街日報》指出，川普發文也未談及北京與東京之間的外交危機，川普的不提，可能會令該地區本來就擔心美國承諾動搖的盟友感到不安。

川普表示，與習近平談及多項議題，包含俄烏戰爭、芬太尼、黃豆與其他農產品等，但一如既往，川普說，兩人敲定一個對美國農民非常好、非常重要的協議，且只會愈來愈好。

他強調，美中關係非常強健，這次通話是2人3周前在韓國那次非常成功的會面的後續，自那時以來，雙方在確保彼此的協議維持最新狀態且準確方面，取得重大進展。

最後川普指出，現在大家可以把目光放在更大的格局上，也就是習近平邀請他明年4月訪問北京，他也接受了習近平邀請，並回邀習近平明年稍晚至美國展開國是訪問。上一次習近平至美國進行國是訪問是在2015年9月，當時的美國總統是歐巴馬。

川普罕見地，在習近平與高市之間進行「穿梭電談」，到底是哪一方先發起？《華爾街日報》引述知情人士說法報導，是習近平24日主動致電川普，就台灣議題展開討論。在中日關係近期因台灣議題轉趨緊張之際，習近平主動致電川普的外交舉措非同尋常，領導人層級的溝通成為中國對外示好的手段。

大陸外交部發言人毛寧25日卻說，這次通話是由美方發起，通話氣氛積極友好，有建設性，兩人並就共同關心的問題展開溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。

美陸雙方的說法雖然不同調，但都同意談話氣氛良好。川普並說，習近平與他都同意頻繁溝通非常重要。

美國財長貝森特25日接受媒體訪問時表示，美國對台灣的立場並沒有改變，如果加計亞太經合會明年11月將在深圳舉行，川普和習近平明年可能會面4次。