川普讚黃仁勳是「聰明人」 懂美晶片出口管制立場

為了自家晶片，輝達執行長黃仁勳前往華府與美國總統川普會談。（圖／美聯社）





為了自家晶片，輝達執行長黃仁勳前往華府與美國總統川普會談，隨後又到美國國會，他向記者表示與川普兩人討論到晶片出口限制議題，另外對記者追問與黃仁勳是否談到晶片出口管制，川普不願多談，只說黃仁勳是位聰明人。

記者v.s.美國總統川普：「我有跟黃仁勳談過，他是聰明人，（您是否讓他大致了解，您在出口管制以及，輝達可以向中國提供哪類型的晶片，這方面的立場＿，他知道他非常清楚，他做得非常出色，輝達非常好。」

美國總統川普不願多談晶片出口管制，輝達執行長黃仁勳為了自家晶片親自出馬到華府跟川普談，又到國會出席參議院銀行委員會，接受訪問行程滿檔，在黃仁勳眼中川普不可思議又善於傾聽。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳：「私底下的川普總統很不一樣，他讓我感到驚訝，首先他是位令人難以置信的傾聽者，我對他說過的幾乎所有事情他都記住了。」

AI需要龐大的能源，黃仁勳也肯定川普的貢獻。

輝達執行長黃仁勳：「這拯救了AI產業，我要坦白地告訴你，如果沒有他支持成長的能源政策，我們將無法建造AI工廠，無法建造晶片工廠，我們當然也無法建造超級電腦工廠。」

黃仁勳這回訪華府，正值輝達取得關鍵勝利之際，傳出國會將擋下對華銷售禁令中的美企優先禁令，黃仁勳到訪國會時也強調中國未必會接受H200晶片。

輝達執行長黃仁勳：「我們不能做的一件事，是降級我們賣給中國的晶片，他們不會接受那樣的產品，他們不接受是有原因的。」

川普先前曾暗示，對出口降規版本的Black well晶片持開放態度，但多位重要內閣官員已明確表態反對這樣出口，想確保技術領先又想佔有最多市場，對川普與黃仁勳來說都是兩難。

更多東森新聞報導

記憶體熄火 台積跌5元 台股小漲29點

台積電洩密風暴擴大！ 東京威力聲明致歉

快訊／華碩驚傳「1TB資料」被駭客竊走 急發聲明回應了

