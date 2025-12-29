川普讚「川澤會」95%進度 外媒打臉：俄烏協議無進展 戰爭恐無限拖延

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），美東時間28日於海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行長達3小時的會談，討論俄烏的終戰協議。雖然川普會後大讚此次談話「很棒」，聲稱協議的完成進度達到95%，主流外媒卻無一例外打臉，指出會談並無顯著進展，包括領土與安全保障等議題，俄羅斯都表明不會退讓。

美國總統川普與烏克蘭澤倫斯基28日在佛州海湖莊園會面，會談之前兩人握手寒暄。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

川普：協議進度95%

川普與澤倫斯基會後，都以樂觀態度形容此次談話。川普宣稱會晤取得「很大進展」，終戰協議進度達到95%，「十分接近」達成。澤倫斯基也稱協議90%內容已完成，美國與烏克蘭的安全保障條款，雙方更是「100%同意」。

但不同於川、澤兩人所塑造的正面氛圍，主流外媒則是一致看衰協議前景。

衛報：一丁點進展都沒有

英國《衛報》即在短評直言，會談似乎一丁點進展都沒推動。不論是川普，抑或澤倫斯基，都沒提供具體時程，僅稱雙方團隊未來幾週將再會面，可能隨後在華府與歐洲領袖舉行三方談話。

川普坦言，「仍有一至兩個棘手問題待解」，而且可能出現意料之外的問題，導致談判破局。川普稱領土是「未解問題」，儘管他說自己相信終能獲得解決，卻又未說明如何做到。況且澤倫斯基表明，烏克蘭對頓巴斯地區立場與俄羅斯相左，「我們須尊重法律與人民，以及『我們所控制的領土』」。

紐時：俄羅斯駁回多個構想

《紐約時報》也指出，美國與烏克蘭的共同提案仍處於未完成階段，而且終戰協議恐怕仍遙遙無期，因為多個構想都遭到俄羅斯打臉。

熟悉俄羅斯情勢的美國前外交官弗里德（Daniel Fried）告訴《紐時》，美國與烏克蘭的協議，不論是安全保障，還是重建討論，即便再有所謂的進展，只要俄羅斯總統普丁不願在領土議題讓步，都屬徒勞。

弗里德說道：「並未跡象顯示俄羅斯打算認真看待。好消息是只要美國對此框架、對20點計畫投入越多，普丁就更難用他那轉移焦點與拖延的伎倆。」

札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的控制權是俄、烏雙方另一大爭執焦點，而對於美國念茲在茲的當地稀土礦藏挖掘，此廠也是關鍵。川普宣稱，普丁願意與烏方合作讓電廠重啟，並且「他不會轟炸電廠」。川普強調這是「前進的一大步」，但《紐時》不留情面直指，俄羅斯軍隊佔領了該電廠，當然不會去轟炸。

至於安全保障議題，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）於自家官媒訪問稱，克里姆林宮不會接受歐洲維和部隊進駐頓內茨克（Donetsk）的爭議領土。拉夫羅夫放話，這些部隊將是俄軍攻擊的「合法目標」，並再度指控歐洲阻礙了和平。

CNN：戰爭恐無限拖延

川普堅稱他對烏克蘭戰爭何時結束，並未設下期限，但也說他相信目前是成熟時機。對此，CNN形容，戰爭可能會結束，但也恐怕「無限拖延」。

CNN也提到，儘管普丁並未來到川普家開會，卻是存在感極強。川普在與澤倫斯基見面前，與普丁通話超過1個小時。川普也稱，與澤倫斯基談完後，他將再與普丁通話。

CNN另外注意到，對比2月兩人的災難性會面，這次川普與澤倫斯基互動良好，川普給予稱讚，澤倫斯基的發言開頭與結尾，都不忘感謝川普。

