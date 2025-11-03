川普豪語 2年拿下50％晶片市場

美國總統川普近日受訪聲稱，關稅政策讓各大公司正從台灣撤離，進入美國設廠，美國2年內將啟用新廠，屆時將占據晶片市場相當大的比例。川普也揚言，輝達的Blackwell人工智慧（AI）晶片領先其他晶片10年，但美國不會讓大陸取得這款最先進的晶片。

川普結束亞洲行返美後，接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪2日播出，他談到經濟層面議題時說，「2年內，我們將占據40％到50％的晶片市場。現在的情況是，各大公司正從台灣撤離。他們因為關稅而湧入美國，若沒有課關稅，他們就不會這麼做。」

廣告 廣告

他認為，在2年內，美國將開始啟用新廠，將占據晶片市場相當大的比例。川普並強調，現在美國幾乎沒有市場，原本應該是百分之百贏下去，他意有所指地說，如果過去有懂商業、知道自己在做什麼的總統，但坦白說，「他們根本不懂，才造就了現在的這種情況。」

川普指出，美國過去失去50％的汽車產業，但「現在一切都回來了。我們也失去100％的晶片產業，大家知道的，以前都由英特爾和其他公司主導，結果他國搶走了我們的晶片生意，而我們卻沒徵收關稅」。他認為，如果美國徵收100％關稅，這些公司就不會離開，而如今他們避免關稅的唯一方法，就是在美國本土設廠。

對於輝達執行長黃仁勳10月下旬曾重申，希望輝達最先進的Blackwell晶片能銷往大陸，但川普受訪時卻說，「Blackwell晶片領先其他晶片10年，但不會，我們也不會將這個晶片給其他人」。不過，微軟3日表示，已取得美國商務部核發的出口許可證，可以向阿拉伯聯合大公國出口輝達的AI晶片。

雖然川普不埋單，但黃仁勳本周在「周日早晨期貨」節目中，把AI晶片在美製造的功勞歸於川普。他盛讚川普推動重建美國製造業、重新奪回關鍵技術領域領導地位，加速輝達在美國本土生產最先進晶片的計畫。

黃仁勳表示，川普政府希望以「光速」將先進製造業帶回美國，而輝達在短短9個月內就實現了目標。他還點名台積電、鴻海、緯創等台灣企業，說「有了台積電的加盟，這是一家了不起的美國夥伴，還有鴻海、緯創、艾克爾、矽品精密，我們才能在美國亞利桑那州，完整生產全球最先進的AI晶片。」

此外，科技巨擘微軟（Microsoft）3日簽署一項價值97億美元（新台幣約2994億元）的雲端服務合約，其中包括使用輝達先進晶片的權限，以緩解算力不足的問題。