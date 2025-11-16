川普財務申報曝光！狂押寶1投資 175筆交易總額上看105億
路透報導，美國官箴局15日公開申報文件指出，美國總統川普自8月下旬至10月初至少購入8200萬美元（約台幣25億7500萬元）的公司債與市政債，其中不乏因川普政府政策而受惠的產業，包括英特爾；若以各筆申報區間的上限加總，相關債券的最高可能總額超過3.37億美元（約台幣105億元）。
根據美國官箴局（US Office of Government Ethics）公布文件，川普在8月28日至10月2日期間共進行逾175筆金融買進。依據1978年《政府倫理法》（Ethics in Government Act），申報中並未列出每筆交易的確切金額，而是以區間呈現，依文件推算，這些債券的最高總價值超過3.37億美元。
路透指出，川普新增的債券投資橫跨多個產業，其中包括已因川普政策變動，例如金融業監管鬆綁，而受惠的領域。
川普購入的公司債包括博通、高通等晶片製造商；臉書母公司Meta Platforms等科技企業；居家賣場家得寶（Home Depot）、藥妝連鎖業者CVS Health Corp等零售企業；以及高盛、摩根士丹利等華爾街銀行。
川普也在美國政府依照其指示取得英特爾股份後，購入英特爾的債券。
另一份8月提交的申報顯示，川普自1月20日重返白宮以來，累計已購入超過1億美元債券。
川普6月提交、看似涵蓋2024全年的年度申報顯示，他的各項事業收入最終仍流向本人，因而引發外界對潛在利益衝突的質疑。申報並指出，川普來自加密貨幣、高爾夫球場、授權業務與其他事業的收入超過6億美元，且其近年加密貨幣布局已大幅提升個人財富。
整體而言，依路透根據6月申報的估算，川普名下資產至少達16億美元，約台幣502億元。
更多udn報導
日本流感暴衝！醫曝「落地後48小時最危險」
義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕
辛苦20年仍遭婆家嫌...人妻黑化1舉動 網力挺
回家一脫鞋就做飯！她靠奇招每周省2千元
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
普發一萬「ATM領現」17日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」下周一（17）開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 2 小時前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
快訊／美股持續血洗？開盤「眾科技巨頭幾乎全跌」
雖然美國政府停擺危機暫時告一段落，但日前聯準會（Fed）放鷹，加上關鍵經濟數據發布不確定性極大，還有輝達及其他人工智慧（AI）明星股下跌，上個交易日美股大盤慘烈，科技股估值過高的擔憂情緒在本次交易日是否會蔓延？今（14）日美股開盤，輝達、超微、台積電ADR等科技個股，幾乎沒有一檔股價走揚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 1 天前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海股價跌近15日最低！八大公股砸6億搶便宜貨 東元跌9.6%獲補血逾3600張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（14）日收27,397.50點，跌506.06點或1.81%。八大公股昨日買超89.80億元。外電報導指出，微軟位於威斯康辛州...FTNN新聞網 ・ 1 天前
應材營收獲利優於市場預期！法人看好「這檔」需求、營運正向 第三季營收創歷史新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導晶片設備製造商應用材料（AMAT）13日公布最新財報，在AI浪潮加持下，其第4季財年財報營收、獲利優於預期。由於美國對中國祭...FTNN新聞網 ・ 3 小時前