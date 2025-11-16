川普財務申報曝光！狂掃債券總額破105億 驚人身家揭曉
根據最新文件顯示，美國總統川普在8月至10月間，大量購入企業與市政債券，總價值至少8200萬美元（約25億台幣），估算實際規模更可能超過3.37億美元（約105億台幣）。
《路透社》報導，根據美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）15日公布的申報資料顯示，川普（Donald Trump）在8月28日至10月2日期間，進行超過175筆金融交易，這些資料基於《1978 年政府倫理法》（Ethics in Government Act）所要求的透明度規範，僅揭露每筆投資的大致金額區間。
文件顯示，川普多數新買入的資產為市政、州政府、郡政府、學區與其他公部門相關機構所發行的債券，包括因川普政策變動而受惠的領域，例如金融業監管鬆綁。
此外，他購入的公司債包括博通、高通等晶片製造商，以及臉書母公司Meta Platforms等科技企業，還包括居家賣場家得寶（Home Depot）、藥妝連鎖業者CVS Health Corp等零售業，以及高盛、摩根士丹利等華爾街銀行。
根據另一份申報顯示，川普自1月20日重返白宮以來，已購買超過1億美元（約30億台幣）的債券，並從加密貨幣、高爾夫俱樂部、授權業務等領域的收益，仍持續匯入其名下，《路透社》根據文件估算，川普資產總額至少達16億美元（約489億台幣）。
