川普賀高市取得歷史性勝利：將永遠得到我堅定支持

（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）日本自民黨在總裁高市早苗領軍下，於眾議院大選取得勝利。選前就挺高市的美國總統川普今天推文對她喊話，表示能為她背書是榮幸，願高市順利推動施政。以如此熱情投票的日本優秀人民，「將永遠得到我堅定的支持」。

日本自由民主黨在高市率領下，於第51屆眾議院大選中席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。

川普（Donald Trump）晚間於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）賀高市及其聯盟在今天極為重要的選舉中取得壓倒性勝利。高市是備受尊敬、高人氣的領袖。

川普說，高市以果敢而睿智的決定提前舉行大選，結果獲得了巨大的成功。她的政黨如今掌控國會，取得歷史性的2/3超級多數席次，是第二次世界大戰以來首見。

「高市，能為妳與妳的聯盟背書是我的榮幸。祝妳順利推動以『保守』與『以實力求和平』為核心的施政方針。以熱情投票的日本優秀人民，將永遠擁有我堅定的支持。」

川普早在5日就發文力挺高市，並提到兩人3月19日將在白宮會晤。他表示，「這次選舉的結果對日本的未來非常重要」，而高市已證明她是一位堅強、有力、睿智的領導人，且真心愛護自己的國家。

高市去年10月當選自民黨總裁（黨主席），之後在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上第一位女首相。

同月川普訪問日本時，曾與高市一同搭機前往位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，當時川普登艦向官兵發表演說稱美國開戰一定打贏，盛讚高市是「贏家」，並強調美日關係緊密。（編輯：張芷瑄）1150209