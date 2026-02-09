川普賀高市早苗「歷史性大勝」 狂讚：很榮幸背書

美國總統川普與日本首相高市早苗。（資料照／路透社）

日本第51屆眾議院選舉結果陸續出爐，自民黨確定單獨過半，席次更贏得316席，跨越眾議院總席次三分之二的絕對多數門檻310席；這成為日本二戰後，政黨首次「歷史性三分之二超級多數」。美國總統川普（Donald Trump）稍早也發文向日相高市早苗祝賀，「很榮幸能夠為妳的政黨背書，其大膽而明智的決定提前大選，取得了巨大成功。」

高市早苗於2025年10月當選自由民主黨總裁，隨後被指名為日本第104任首相，正式成為日本史上首位女性領導人。自民黨在高市早苗的帶領下，於本次眾議院大選席次一路飆漲，成為日本二戰後首度由單一政黨完全掌控眾院三分之二席次的政權。

《路透社》報導指出，高市早苗此次以壓倒性優勢贏得選舉，被外界視為具歷史意義的一役。勝選結果也為她先前承諾的減稅政策鋪路，不過相關主張已引發金融市場震盪。此外，她亦計畫提高軍事支出，以因應來自中國的安全挑戰。

而川普於美東時間8日透過自家社群媒體Truth Social發文，祝賀高市早苗率領的執政聯盟在國會選舉中大獲全勝，擁有歷史性的三分之二絕對多數席次，並祝福她順利推動其所主張「保守主義、以實力維持和平」的政策方向。對於熱情參與投票的日本人民，川普也強調，「這群優秀的人民將永遠擁有我堅定的支持。」

雖川普早前便已公開表態支持高市早苗，但他本次也重申喊：「能夠為妳及妳的政黨背書，是我的榮幸」。他形容高市是一位「備受尊敬、且極具人氣的領導人」，並指出她決定提前舉行大選，最終證明是非常大膽且明智的做法，取得了巨大成功。

這番發言也被外界認為，顯示川普對日本新政府路線持正面態度，未來美日關係動向備受國際社會關注。

