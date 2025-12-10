川普賓州「試水」喊解決可負擔危機 選民埋單嗎？

川普總統9日在賓州波科諾山舉行造勢活動，實地測試正在幫美國人民解決「負擔能力」問題的主張獲得民眾何種反應。(路透)

川普總統9日在賓州波科諾山(Mount Pocono)舉行造勢活動，實地測試正在幫美國人民解決「負擔能力」(affordability)問題的主張獲得民眾何種反應。川普先前在白宮橢圓形辦公室亮相時的論述以及社群媒體發文內容，如今改在充滿選舉風格的場合呈現。

美聯社報導分析，川普踏上這趟賓州之行的同時，民調持續顯示社會大眾對於川普經濟領導力的信心已動搖。上個月幾場地方選舉中共和黨表現差強人意，白宮開始嘗試說服選民明年經濟將會好轉、任何與通膨有關的焦慮感都跟川普無關。

川普一直將通膨歸咎於前任總統拜登，但川普某些政策卻讓物價漲至40年新高。川普4月宣布「解放日」(Liberation Day)關稅政策之後通膨迅速升溫，企業紛紛提出警告說，加徵進口關稅將以更高價格的形式轉嫁給消費者，勞工聘用則將縮減。

報導指出，川普對經濟形勢的說法是否獲得選民認同，這場造勢活動的所在地波科諾郡(Monroe County)是觀察指標。2020年大選時拜登在波科諾郡勝出，但2024年大選則由川普獲勝，進一步奠定共和黨拿下賓州這個搖擺州的基礎，得以重返白宮。川普造訪的賓州地區對於眾議院明年期中選舉影響重大。

無法否認的是，即使住在波科諾郡的川普支持者，也認為通貨膨脹將持續存在。

2024年大選投票給川普的72歲已退休維修技工赫迪(Lou Heddy)表示，注意到僅在過去一個月裡，跟妻子的生鮮雜貨開銷就從175元漲到200元。他說，一旦食物價格漲上去，就再也不會下降。

支持民主黨的66歲婦人蘇珊‧費納者(Suzanne Vena)則說，川普關稅讓生活開銷變重，食物、房租、電費全面漲價，但自己卻靠固定收入過日子。她說，川普競選時說要終止通膨，「我們一開始聽到的說法就是如此，至於我有沒有相信呢，那就是另一個問題，我並沒有相信」。

