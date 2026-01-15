川普質疑伊朗王儲之子掌權拒背書 嫌澤倫斯基擋俄烏和談



美國總統川普在白宮接受路透獨家專訪，談及伊朗時表示，伊朗神權政府可能因抗議而垮台，但對是否支持流亡海外的反對派人物芮沙‧巴勒維態度保留；在俄烏戰爭上，川普將和談停滯歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基；同時，面對司法部調查聯準會主席鮑爾引發的黨內反彈，川普則要求共和黨人「效忠」。

美國總統川普曾多次威脅要干預並支持伊朗的抗議者，但川普14日表示，不確定伊朗反對派人物芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）是否能在國內凝聚足夠支持，接掌政權。芮沙‧巴勒維是已故伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的兒子。

川普評芮沙‧巴勒維「人很好」 但未必在伊朗站得穩

川普14日在白宮橢圓形辦公室接受路透獨家專訪時說，「他看起來人很好，但我不知道他在自己國內會有怎樣的表現。」並補充，「而且我們其實還沒走到那一步。」

他接著說，「我不知道他的國家會不會接受他的領導，當然如果他們接受，那對我來說也沒問題。」川普才上週表示沒有計畫與芮沙‧巴勒維見面後，如今這番言論進一步質疑了他的領導能力。

伊朗反對派立場分散 川普：任何政權都可能失敗

現年65歲的芮沙‧巴勒維居住在美國，自從他父親在1979年伊斯蘭革命推翻前便離開伊朗，至今一直旅居海外，並在近來的抗議活動中成為一個知名的發聲人物。伊朗的反對派分散在彼此競爭的各個團體和意識形態派系中，其中也包括支持芮沙‧巴勒維的君主派，立場相當分散。

川普表示，德黑蘭政府確實有可能因為抗議而垮台，但他也說，實際上「任何政權都有可能失敗」。他說，「不管它會不會倒，這段時間都會很有意思。」

俄烏和談陷入僵局 川普稱主要障礙是「澤倫斯基」

雖然川普過去曾誇口說能在一天內就結束俄烏戰爭，但他從重返白宮至今都在為此苦戰。川普經常因此事而批評俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），但這次訪問卻都將主因歸咎於澤倫斯基。

川普說，普丁「準備好達成協議了」。當被問到目前卡關的原因時，川普只簡單地說，「澤倫斯基。」並強調，「我們必須讓澤倫斯基配合。」

川普挺司法部調查鮑爾 稱共和黨人「應該效忠」

正值川普關注伊朗抗議、俄烏戰爭之際，也面臨國內局勢帶來的問題。川普政府的司法部日前對美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發起刑事調查，部分共和黨議員擔心此事會影響Fed的獨立性，而揚言要阻擋川普提名的Fed人選。川普談到黨內議員時說，「我不在乎。沒什麼好說的，他們應該要效忠。」

川普也否定了摩根大通（JPMorgan Chase）執行長執行長戴蒙（Jamie Dimon）的批評。戴蒙曾表示，川普介入聯準會事務，可能會推升通膨。川普說，「我不在乎他說什麼。」

